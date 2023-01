Trapitos al sol: Escaf y Daniel Mendoza discuten públicamente y amenazan con denuncias

El congresista Agmeth Escaf se encuentra en el centro del ojo público debido a los confrontamientos que ha tenido con varios influenciadores en redes sociales durante los últimos días. Ahora el periodista Daniel Mendoza también se despachó contra el congresista y lo amenazó con una denuncia.

La discusión se ha venido desatando por varias acusaciones que ha lanzando Escaf en contra de figuras como Laura Beltrán, más conocida como ‘Lalis’ en redes sociales, Levy Rincón, Wally, Beto Coral y Daniel Mendoza. Dice que ellos le han exigido dinero por hablar bien de él y no atacarlo en redes sociales, pero que no se va a dejar amedrentar.

Sin embargo, el periodista Daniel Mendoza, quien también tuvo una batalla legal contra el expresidente Uribe por la serie ‘Matarife’, señaló que Escaf está mintiendo y que instaurará una denuncia en su contra.

También le puede interesar: Escaf mete dedo en la llaga y dice que buscará que influencers revelen quién les paga

“1) Denunciaré penalmente a Agmeth Escaf. 2) Nunca he tenido ni su teléfono, ni nunca he hablado con él. 3) Lo que dice es falso y deberá probarlo en los tribunales 4) Agmeth Escaf es un traidor de la causa de Gustavo Petro y de Gustavo Bolívar”, fue el comunicado que compartió por medio de sus redes sociales. El congresista no se quedó callado y repitió que no se dejará a atormentar, además de mostrar conversaciones de WhatsApp que comprometerían a Mendoza.

Escaf le dijo que esperaba su denuncia y que él borró trinos difamatorios en su contra y ofreció hacerle campaña a cambio de que nombraran en un cargo importante a un amigo suyo, el abogado Miguel Ángel del Río Malo. “Mendoza: ¿es mentira que comenzaste a atacarme aquí en Twitter asegurando que soy del clan Char y que borraste esos trinos difamatorios y ofreciste hacerme campaña a cambio de puestos para tu amigo? Te refresco la memoria entonces. Yo no miento: me difamaste y me presionaste”, publicó por medio de sus redes sociales junto a fotos de unos trinos y una conversación de WhatsApp.

En la conversación de WhatsApp el contacto nombrado como Daniel Mendoza le dice que está dispuesto a hacerle campaña a Agmeth Escaf solo para que en la terna de fiscal o como ministro de defensa nombraran a Miguel Ángel del Río. “Eliminados los trinos pasados. No me gusta pelear con mis amigos. Te pido que le saques tiempo a esa llamada y de pronto sería una sana reunión entre Agmeth y Miguel. Petro debería contar con él para ministro de defensa o ternarlo para fiscal. Eso y que le ayude a Agmeth y lo apoye. Y ya. Yo muevo por mi cuenta la candidatura de Agmeth. Lo que me interesa es que Miguel haga patria”, dice el mensaje.

Lea también: Agmeth Escaf vs influencers: el congresista aseguró que le pidieron plata para no atacarlo en redes

Con respecto a esto, el periodista asegura que nunca habló con él pero sí con su esposa Nanny Pardo. “Y ahí está todo bien clarito, y hay más. Mucho más. Quiero verlo en un estrado frente a mí y mi abogada la guerrera @JuanadeArte_”, dijo. Además, comentó que sacará un comunicado oficial sobre las mentiras que está diciendo el congresista.

“Esperen hoy comunicado en el que me pronuncio sobre las falsedades dichas a Semana por Agmeth Escaf, pero sobre todo sobre el chat inexistente que se negó a mostrarle a Semana”, concluyó al respecto.