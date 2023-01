Agmeth mete dedo en la llaga y dice que buscará que influencers revelen quién les paga

El enfrentamiento que han tenido en redes sociales el congresista Agmeth Escaf y Laura Beltrán, más conocida en redes sociales como ‘Lalis’, continúa generando polémica puesto que él planteó una propuesta que impulsará en el Congreso de la República.

El enfrentamiento en redes sociales se originó luego de que Escaf habló sobre la presencia de influenciadores reuniéndose con políticos. “A eso se dedican. Viven de la indignación fácil, del alboroto, del bochinche. Apoyan a quienes les pagan y destruyen a quienes NO LES PAGAMOS. No insistan, no les voy a pagar”, publicó por medio de sus redes sociales.

‘Lalis’ no se quedó callada y contestó al político, señalando sobre él que: “sos un paquete que solo está ahí para hacer el ridículo, Pa’ ponerse a chismear en vez de trabajar. Por cierto, al que le gustan las fiestas con políticos y bien pailas eres tú. Un besito”.

Además de esto, a la influenciadora ahora le reclaman las polémicas contrataciones que ha tenido con Colombia Compra Eficiente, entidad del Estado que le habría pagado por asesorar en estrategias de comunicaciones que para el caso de redes sociales como TikTok, no tienen resultados claros. En medio de la polémica, a la influenciadora ahora le piden que explique sus contratos con el estado: uno por más de 10 millones de pesos en 2 meses y otro actual de 11 meses por más de 50 millones de pesos.

El político tampoco se ha quedado atrás en medio de estas críticas a la creadora de contenido y también metió el dedo en la llaga de la discusión señalando que liderará un proyecto de ley que promueva la transparencia de los influenciadores y los obligue a revelar quién les paga. “Lideraré proyecto de ley que obligue a todo creador de contenido o influencer de red social a revelar quién le paga. Si cuentan con “sponsor”, entonces que eso quede claro en TODOS sus videos, trinos y posts. La gente merece saberlo. No más manipulación ni falsos activismos”, escribió por medio de sus redes sociales.

Ante su ánimo de impulsar este proyecto, el congresista también ha sido criticado por enfocarse en eso y no en otros proyectos que para muchos tendrían más importancia. “¿Por qué no mejor enfocarse en bajarle el salario a los Congresistas que fue una promesa de campaña?”, comentó el tuitero David Rozo y “¿Por qué mejor no concentrarse en la eliminación de los CPS?”, reclamó al respecto una militante de Colombia Humana.