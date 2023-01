Agmeth Escaf vs influencers: el congresista aseguró que le pidieron plata para no atacarlo en redes

Este lunes, en entrevista con Revista Semana, el representante a la Cámara por el Atlántico, Agmeth Escaf, se refirió frente a las ‘bodegas’ (cuentas en redes sociales que atacan políticos de cada esquina) a las que él no ha sido ajeno.

Señaló, en primer lugar, qué compañeros del legislativo que han vivido en carne propia esos ataques, le han sugerido pagar a esos usuarios, para que el “hate” se acabe. “’Pero ven acá, no sigas discutiendo con esa gente, cuádrales una pendejadita pa’ que por lo menos te dejen de joder’”, confesó.

Escaf, señaló que incluso existen agencias especializadas que pagan por un tuit desde 150.000 pesos “para que ataquen a cualquier partido político”, a “personas que tengan más de 5.000 seguidores en una cuenta”.

Los influencers que mencionó en medio de las prebendas

Durante su entrevista con Vicky Dávila, el representante a la Cámara también salpicó el nombre de varios reconocidos influencers de izquierda, un experiodista de la Revista Cambio y un escritor: Laura Beltrán o más conocida como, Lalis; Levy Rincón; Me dicen Wally; Alejandro Villanueva y Daniel Mendoza.

Según su confesión, estas personas enviaban razón con terceros para que llegara a oídos de Escaf sobre la oferta de prebendas, a cambio de no atacarlo en redes sociales.

Te puede interesar: Escaf mete dedo en la llaga y dice que buscará que influencers revelen quién les paga

“También reciben plata de políticos, se pagan con boletas a un concierto, viajes, un paseo. Estos beneficios son un plus adicional y ahí están, de los que se saben, Lalis, Levy, Wally, Alejandro Villanueva. Hasta ahí voy”.

Mientras que respecto a Mendoza, creador de la serie, Matarife, señaló que él le escribió por chat para ofrecerle que lo dejaba en paz, a cambio de que el abogado Miguel Ángel del Río -representante, entre otros, de la exsenadora Aída Merlano- tuviera un puesto como fiscal o ministro de Defensa.

“‘Puedo dejar de lastimarte si me ayudas a conseguir una mejor posición para Miguel Ángel del Río’, me dijo. Pero le respondí que no tenía alcance para decirle al presidente que elija a alguien. Como no acepté, vino todo el ‘ejército’ a caerme encima”.