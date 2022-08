El agarrón entre Mafe Carrascal y Agmeth Escaf por Presidencia de Comisión Séptima

Tras la posesión del nuevo Congreso de la República, los senadora y representantes a la Cámara se dispusieron a organizar las respectivas comisiones que se encargan de tramitar los diferentes proyectos de ley y reformas que pasan por este órgano legislativo en el país. Este martes 2 de agosto las redes sociales se inundaron con opiniones de una nueva discusión que se produjo entre los representantes a la Cámara Mafe Carrascal y Agmeth Escaf.

Los representantes, ambos primerizos en el Congreso de la República, protagonizaron una riña en redes sociales luego de que Carrascal acusara a Escaf de hacer “acuerdos por debajo de mesa” para quedarse con la Presidencia de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Recordemos que el actor, presentador de televisión y ahora político, Escaf, fue posicionado como el presidente en esta dependencia del órgano legislativo, además de que su compañero Hugo Alfonso Archila, representante del Atlántico por el Partido Liberal, quedó en la vicepresidencia.

Lea también: Como en un reality: Jennifer Arias sacó un video para despedirse del Congreso

Acusan a Agmeth Escaf de conseguir presidencia de Comisión Séptima con acuerdos debajo de mesa

Tras este nombramiento, la representante Carrascal salió a acusar en sus redes sociales a Escaf de conseguir este cargo con acuerdos camuflados con los demás partidos políticos. “Hizo acuerdos por debajo de mesa con Conservadores, Liberal, Cambio Radical y Centro Democrático”, dijo en sus redes sociales la representante junto a una foto de una conversación en WhatsApp de una persona de la cual no reveló su identidad.

“Que Scaff ya tiene a los liberales, a los de cambio radical y los de centro democrático con el. El cuenta con 12 votos. Ya se reunieron los votos. Pero nadie me confirma si los conservadores están ahí”, son los mensajes que publica la representante como prueba.

También le puede intereses: Estos son los congresistas, no muy queridos, que no volverán al Congreso

En su defensa, el representante por el Atlántico del mismo movimiento de Carrascal, el Pacto Histórico, le respondió que su acusación es un acto “bajo” y “sucio”. A pesar de contestar a la representante el trino en que ella lo acusó, Escaf no respondió ni se refirió a las acusaciones, tal cual lo dijo en su respuesta: “A esta falta de respeto no te contestaré con la misma piedra. Es bajo lo que haces. Y sucio. Soy de Colombia Humana y tenía el mismo derecho tuyo a postularme. Se gana con votos, María Fernanda, no con trinos, y mucho menos con difamaciones. Pasaré la página. Te invito a SUMAR”.

Además de esto, en sus redes sociales el representante ha compartido que Carrascal perdió una “franca lid” y que “difama, crea conspiraciones y daña la imagen de quienes la vencen”, según un trino que compartió Escaf.