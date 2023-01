La razón por la que Agmeth Escaf y Lalis, influenciadora petrista, se enfrentan en las redes

Agmeth Escaf, ahora político y expresentador de televisión, está en el ojo del huracán por cuenta de la polémica que desató un mensaje que escribió en Twitter en el que criticó la presencia de los influenciadores en los diferentes eventos políticos para destruir a los que no les pagan. La respuesta de Lalis fue: “tanto te dolió que te criticáramos”. Lo que desató el rifirafe entre ambos y otros más.

El pasado 3 de enero el congresista, Agmeth Escaf, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que señaló la presencia de influenciadores en los eventos políticos y agregó que están ahí para destruir a los que no les pagan.

Polémica entre Agmeth Escaf y Lalis, influenciadora petrista

“Ver a “influencers” en restaurantes, fiestas y conciertos con políticos ya es paisaje. Ni se esconden. A eso se dedican. Viven de la indignación fácil, del alboroto, del bochinche. Apoyan a quienes les pagan y destruyen a quienes NO LES PAGAMOS. No insistan, no les voy a pagar”, publicó Escaf.

La influenciadora que le respondió fue Lalis diciéndole: “¿Tanto te dolió que te criticáramos? Eso, sígueme dando la razón, sos un paquete que solo está ahí para hacer el ridículo, Pa’ ponerse a chismear en vez de trabajar. Por cierto, al que le gustan las fiestas con políticos y bien pailas eres tú. Un besito”.

Ante la respuesta, Escaf le respondió que sus críticas diciendo que lo tienen sin cuidado y que no le interesa tener bodegueros a sueldo.

De inmediato otros conocidos influenciadores se sumaron a las reacciones y Escaf respondió: “Haces parte de listas de influencers que cobran y a todos nos llegan las tarifas de ustedes. Puedes llamarme payaso todo lo que desees, pero eso no te quita lo bodeguero prepago”.

Desde entonces, varios de los más reconocidos twitteros empezaron a publicar mensajes en contra del congresista, asegurando que fue un error del Pacto Histórico el haberle dado esa curul.

La más reciente publicación de Escaf es la publicación de un video de una historia en la que aparece Lalis casi llorando, en la que asegura que está preocupada porque no aguanta el “acoso” del congesista.

“Agmeth Escaf me está acosando. Ya no aguanto más. Qué persona tan lamentable. Lo critiqué, sí, porque merece la crítica y ha llamado a toda la gente que me conoce a decirle que me calme. No hace más que preguntar dónde trabajo porque según él, yo no debería trabajar en ningún lado. Yo trabajo porque tengo las cualidades que se requieren, no me quedo esperando en mi casa a que me regalen, soy muy camelladora. Imagínate ahora perder tu trabajo por un man que tiene poder. Vive diciendo que yo le pido plata y eso no es verdad”, dijo.

La respuesta de Escaf fue: “Esto es absolutamente falso. No he llamado a NADIE. Ni para pedir que la despidan ni para averiguar por ella. Pregunté públicamente: ¿es @smilelalis funcionaria? Hace nada criticaban a @natiibedoya porque con plata del erario le pagaban para que difamara. ¿Ahora sí es correcto?”.