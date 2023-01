Pareja extranjera pasó fin de año en La Guajira y resultó muerta por ‘imprudencia’

Pese a que el 2023 apenas inició, ya se han reportado varios casos de tragedias en Colombia, algunas de ellas ocasionadas por las celebraciones de fin de año. Este caso no fue la excepción, pues una pareja de extranjeros, viajaron a La Guajira para festejar la llegada del nuevo año y resultaron muertos por imprudencia.

Vea también: Con patadas y puñaladas: joven fue atacado a plena luz del día en Cali

Según reportó ‘El Heraldo’ periódico de Barranquilla, el hombre y la mujer de nacionalidad estadounidense se metieron a las Playas de Palomino cerca de las 2:30 de la mañana del 1 de enero, eso sí, sin tener en cuenta ninguna medida de precaución.

Horas más tarde del mismo domingo se conoció que el cuerpo de la mujer fue hallado sin vida, después de que el mar lo devolviera a la playa. Sin embargo, el cuerpo del hombre aún no ha sido encontrado.

Vea acá: Asesinaron a escolta de Álvaro Uribe con varios impactos de bala mientras descansaba

¿Quiénes eran?

Aún se desconoce la identidad de las víctimas en cuestión, pero Nilka Pereira Guerra, la corregidora de Palomino, le aseguró al periódico que se están adelantando las labores de búsqueda para hallar el cuerpo desaparecido del hombre y conocer de quiénes se trataba:

“No tengo la identidad, la estamos buscando en los hoteles de la zona, las autoridades que investigan no me la han entregado y solo sé que son personas con edades entre 30 y 35 años” aseguró la funcionaria.