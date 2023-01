Con patadas y puñaladas: joven fue atacado a plena luz del día en Cali

Un nuevo hecho de inseguridad se presentó a pocas horas del inicio del nuevo año, en Candelaria en el departamento del Valle del Cauca. Un hombre fue ajusticiado por la comunidad y también, fue atacado con un arma de fuego por la misma comunidad.

De acuerdo con el clip compartido a través de las redes sociales, el suceso dio en un de las vías principales de esta ciudad en horas de la mañana. Los jóvenes al parecer, se encontraban ingiriendo alcohol antes de se diera el hecho.

En el clip se observa a quien sería la víctima en el suelo, quien luce una camisa blanca, un jean y unos tenis. Seguidamente, alrededor de seis hombres, lo violentan, por medio de patadas, puñaladas e incluso uno de ellos le dispara.

Asimismo, los comentarios frente al hecho no se hicieron esperar en medio de la publicación vía a Twitter, en donde algunos aseguran que este tuvo de actos no pueden seguir ocurrieron, pues atentan contra la vida de las personas y aún más la violencia notablemente ejercida contra el hombre como se observa en el clip.

Sin embargo, hubo quienes también defendieron el hecho, indicando que la falta de presencia por parte de las autoridades, sin dejar de lado, que según algunos usuarios la única manera de controlar los robos es tomando justicia por mano propia, pues en muchas ocasiones el victimario es liberado horas más tarde.

A la fecha no se conoce mayor información al respecto, ya que las autoridades no se han dado ninguna declaración sobre el lamentable hecho. Sin embargo, este no resulta ser el único de caso de inseguridad en Cali, pues en las últimas semanas en la capital de la salsa ocurrieron varios hechos de este tipo.