¿Lo recuerda? Procuraduría suspendió a agente migratorio que pateó a viajero por la espalda

Tras un mes y cuatro días de conocerse el caso, la Procuraduría General de la Nación, comunicó este miércoles, que suspendió de manera provisional al funcionario de Migración Colombia en el Aeropuerto El Dorado, denunciado por haber pateado por la espalda a un viajero connacional.

La entidad comunicó que Jaime Alonso Sánchez, no podrá ejercer su cargo por tres meses.

“La Sala de Instrucción Disciplinaria señaló que en el momento que sucedieron los hechos el servidor se encontraba en ejercicio de sus funciones como autoridad migratoria, y lo que se esperaba de él, era que orientara y atendiera en forma respetuosa, decorosa y con la rectitud que impone el cargo”, indicó la entidad.

Además, la Procuraduría sostuvo que la suspensión provisional tiene como objetivo asegurar que no se repita un hecho como el que es objeto de investigación, “un escenario que por las características del cargo podría presentarse y derivar en una conducta desproporcional como la que tuvo lugar”.

¿Qué sucedió en el caso?

El pasado 24 de noviembre, PUBLIMETRO COLOMBIA, entrevistó a la mujer que grabó con su celular la agresión y denunció a través de redes sociales.

Sandra Barba, narró que todo empezó cuando la plataforma de BioMig, en El Dorado no estaba funcionando. Por esto, ella se acercó a quien señala como el funcionario agresor, para pedirle información. “El tipo me ignora y no me ayuda”.

Narra que otro viajero también tenía la misma consulta, pero “entre ellos hubo un cruce de palabras y el funcionario empezó a insultarlo. Siempre (el agente migratorio) se mostró agresivo”.

Posteriormente, cuenta que le pegó un puño en la cara a la víctima. “Lo trató de porquería”. Es en ese momento, en que Barba empieza a grabar con su celular y ocurre la patada “que se la da en la espalda y el ciudadano no se lo esperaba”.