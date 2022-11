Agente migratorio aceptará las consecuencias de la agresión y se excusó diciendo que fue por cansancio

A las 9:15am de este jueves, ocurrió una agresión física protagonizada por parte de un funcionario de Migración, contra un viajero proveniente de Brasil, en el Aeropuerto El Dorado.

Todo quedó grabado por una testigo, quien denunció el hecho a través de redes sociales y en entrevista con PUBLIMETRO COLOMBIA, contó más detalles y las circunstancias en que se dio el caso. “Entre ellos hubo un cruce de palabras y el funcionario empezó a insultarlo. Siempre (el agente migratorio) se mostró agresivo”.

Ahora, un día después, Jaime Alonso Sánchez, el señalado culpable, le contó a El Tiempo su versión del hecho, en el que todo terminó en una patada y un puño en la cara, que habría sido cometida por él.

“El señor llega y me dice que necesita hacer uso de la máquina. Yo le digo que sí, que siga. El señor vuelve y me dice que no sirve. Yo le digo que tiene que usar otra. Él me dice: ‘Esa mierda no sirve para un culo’. A lo que yo le digo que si no le sirve, que haga la fila normal. El señor se devuelve, intenta hacerlo otra vez y me dice: usted para qué está triple...”

¿Qué dice el afectado?

Juan Ramón Camarillo, profesional en Ingeniería Eléctrica, residente en Brasil, explicó que visitaba el país para “tratar de descansar y pasar tiempo con la familia”, pero se encontró con un funcionario que “me trató de forma grosera y displicente por mi color de piel”.

“Me dijo que volvieron a intentar el bloqueo biométrico en todas las máquinas y le dije que no me había funcionado y me respondió en forma grosera y le dije que ayudara a buscar una solución”.