“Le da una patada por la espalda”: Denuncian maltrato a viajero por parte de agente migratorio en El Dorado

Este jueves 24 de noviembre, al rededor de las 9:30am, Sandra Barba, una colombiana que llegaba al país para pasar unos días con su familia en Bogotá, se dirigió hasta la plataforma de BioMig, en el Aeropuerto El Dorado.

Un procedimiento voluntario, por el cual Migración Colombia, recolecta los datos biográficos y biométricos por iris, para permitir su autenticación a través de los pasillos migratorios y facilitar en menor tiempo el ingreso y salida de territorio colombiano.

Sin embargo, dice en entrevista con PUBLIMETRO COLOMBIA, que esta herramienta no estaba funcionando. Por esto, ella se acercó a quien señala como el funcionario agresor, para pedirle información. “El tipo me ignora y no me ayuda”.

Narra que otro viajero también tenía la misma consulta, pero “entre ellos hubo un cruce de palabras y el funcionario empezó a insultarlo. Siempre (el agente migratorio) se mostró agresivo”.

Posteriormente, cuenta que le pegó un puño en la cara a la víctima. “Lo trató de porquería”. Es en ese momento, en que Barba empieza a grabar con su celular y ocurre la patada “que se la da en la espalda y el ciudadano no se lo esperaba”.

Efectivamente, esto es en lo que se ve en la grabación y que ella compartió en su cuenta de Twitter. “Después el tipo intenta agredirme. Golpearme. Y quitarme el teléfono”.

@MigracionCol @MinInterior @PoliciaBogota denuncio públicamente a este funcionario de Migración Colombia golpeando a un ciudadano y atentando contra mi en el @BOG_ELDORADO. Nov 24/22, 09:30am. Necesito el nombre del funcionario para poner la denuncia @AerocivilCol @FiscaliaCol pic.twitter.com/HnLMVzkpui — Sandra Barba (@ViviBarba) November 24, 2022

¿Qué responde Migración Colombia?

En respuesta al video de Sandra, la entidad escribió: “Migración Colombia rechaza el comportamiento del funcionario que no le es permitido bajo ninguna circunstancia”. Y señalaron que iniciaran “investigación de conformidad con la Ley disciplinaria”.