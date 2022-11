Habló víctima de la patada de funcionario de Migración y contó su versión de los hechos

Se conoció la versión de la víctima de la patada de funcinario de Migración en el Aeropuerto El Dorado en Bogotá. El hombre, identificado como Juan Ramón Camarillo, utilizó su cuenta de Twitter para contar cómo se presentaron los hechos en los que salió herido por un golpe y el puntapié.

“Me trató de forma grosera y displicente por mi color de piel”. El profesional en ingeniería venía de Río de Janeiro, Brasil con escala en Panamá. No pudo ingresar por el chequeo biométrico que tiene Migración y le tocó hacer la fila. Allí lo atendió el funcionario que lo agredió. “Me dijo que volvieron a intentar el bloqueo biométrico en todas las máquinas y le dije que no me había funcionado y me respondió en forma grosera y le dije que ayudara a buscar una solución”.

La situación se salió de control y ambos se alzaron las voces y el funcionario lo amenazó con que iba a llamar a la Policía. Al estar en la fila el funcionario llega con un supervisor quien aborda el problema con actitud conciliadora y le dijo que interpusiera una queja y cuando iba a acercarse a hacer el trámite el funcionario le da un puño en la cara que lo deja con una herida en la boca.

El afectado dijo que no quiso entrar en una discusión con su agresor porque “en todos los casos el negro sale perdiendo y si hubiera sido yo quien le hubiera pegado estaría yo en una URI y de eso no tengo la menor duda”, lamentó.

Una mujer comienza a grabar y en ese momento a Juan se le caen los audífonos y al intentar recogerlos el funcionario le da la patada que se ve en el video. “Como se ve en el video el señor trató de manotear a la muchacha y los migración estaban tratando de que la muchacha no grabara. El señor me dijo que era un gamín y una porquería”, detalló el hombre agredido.

Racismo sistemático

El hombre explicó que no está radicado en Colombia y que visitaba el país para “tratar de descansar y pasar tiempo con la familia”, pero que desde la entrada se encontró “con funcionarios displicentes” y con un taxista que le notó el acento costeño y le quiso cobrar de más. Es decir, su mala experiencia no fue solo en el aeropuerto.

“Agradezco a mis amigos, conocidos, excompañeros de universidad y excompañeros de trabajo que estuvieron pendientes llamándome. Dentro de Migración me trataron bien y me orientaron para que pusiera la queja”, concluyó.

En conclusión, afirmó que lo más pronto posible interpondrá una denuncia contra este funcionario ante la Fiscalía.

Acerca de lo que pasó hoy con @MigracionCol. Migración Colombia es corresponsable de lo que pasó.https://t.co/HxVQeth4mD — Juan Ramón Camarillo (@JuanRaCamarillo) November 25, 2022