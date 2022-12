Gustavo Bolívar aclara si será candidato a Alcaldía de Bogotá y le entrega la vara a Petro

El senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, ha estado dentro de los rumores de posibles aspirantes a la Alcaldía de Bogotá, por la cual se llevarán a cabo elecciones el próximo año 2023; junto al resto de capitales y municipios del país. El propio senador aclaró los rumores que ya corren.

Varios han sido los pronunciamientos que han relacionado al senador con la Alcaldía de Bogotá debido a que el propio congresista ha comentado sus deseos de retirarse del Congreso de la República. Sin embargo, el senador aclaró que no está en sus planeas aspirar al segundo cargo más importante del país, luego de la Presidencia de la República.

También le puede interesar: Navidad en Bogotá: así luce la Plaza de Bolívar con el ‘árbol de la abundancia’

Varias figuras han sonado dentro de la discusión que actualmente tiene el Pacto Histórico para poner un candidato o candidata a la Alcaldía de Bogotá y el senador confesó que no se uniría a menos de que el propio presidente Gustavo Petro se lo pidiera.

“No me seduce, salvo que me cojan y me ahorquen y de repente me den una orden del grupo, pero a mí no me gusta hoy la Alcaldía. En este momento le puedo decir que no me interesa, pero como digo, es política, tengo jefes y no sé qué pase de aquí allá, pero a mí no me gusta mucho”, comentó al respecto el senador.

Lea también: “Indignante”: Gustavo Bolívar no acepta que su salario haya quedado en 38 millones y lanza pulla a sus compañeros

Cabe mencionar que su salida del Congreso de la República es algo que ya ha sonado en los recintos legislativos, pues ya comentó que quiere retirarse de la política para dedicarse a sus proyectos de carácter personal. Su salida se podría efectuar aproximadamente entre marzo y abril del próximo año, según ha comentado, pues ha señalado que necesita ser parte de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, documento resultante de los Diálogos Regionales Vinculantes que ha venido desarrollando en todas las regiones del país el Gobierno Nacional.

Cabe mencionar que hasta el próximo 31 de diciembre Gustavo Bolívar tendría el plazo para poder renunciar a su curul en el Congreso de la República si aún quiere quedar habilitado para ser aspirante a la Alcaldía de la capital del país, por lo que la expectativa se mantiene en este último mes del año.