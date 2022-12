Esta es la larga lista de ‘peros’ que tiene Mónica Rodríguez para Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro acaba de cumplir los primeros 100 días de gobierno, esto ha generado que durante el poco tiempo que lleva al poder, las preguntas y reclamos sobre sus decisiones no se hagan esperar. Precisamente, sobre las más recientes movidas del mandatario, la periodista y presentadora Mónica Rodríguez compartió en redes sociales las dudas que tiene.

En un trino como respuesta a una pregunta de un internauta, Mónica Rodríguez cuestionó lo que está haciendo el actual gobierno y recordó que durante campaña prometieron ser el cambio. De hecho, sobre las decisiones tomadas, puntualmente escribió que si se encontrara de frente a Gustavo Petro le preguntaría: “Que para qué un programa para él y la esposa, que es innecesario y es un despilfarro. Que por qué esos nombramientos de personas sin carrera diplomática, que cuántos favores más tiene que pagar, que el nombramiento del ICBF es un atentado a la niñez en COLOMBIA. Que cuál cambio”

Cabe destacar que, durante este domingo 4 de diciembre se conoció una entrevista en exclusiva de Gustavo Petro a RCN donde respondió a algunas polémicas de su Gobierno, como por ejemplo, su relación con las EPS y demás.

Ante esto, Rodríguez no se quedó callada y posteriormente volvió a trinar reiterando su postura sobre el actual mandato y las dudas que genera el sentir que todo sigue igual. “Es lamentable ver cómo lo que criticaban antes, lo justifican en este gobierno. Así no es. El control y la crítica deben ser permanentes, esté quien esté gobernando, sea de su corriente o no, hayan votado o no por el actual gobernante. Nada puede ser una camisa de fuerza”, escribió.

Bajo esa misma línea, en los últimos días se conoció que, el Gobierno de Gustavo Petro anunció un programa de entrevistas que será transmitido por televisión; aunque no se conocen detalles como cada cuánto será transmitido y demás, es cierto que, cuando se publicaba el programa de Prevención y Acción de Iván Duque, las críticas por parte de seguidores del actual mandatario fueron masivas.