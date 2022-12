Despedidas masivas un domingo y por una llamada: en MinSalud estarían echando a la gente sin explicaciones

La encargada de hacer pública la denuncia fue la presentadora y periodista Mónica Rodríguez a través de su cuenta de Twitter. Ahí contó que durante el domingo despidieron a varios de MinSalud a través de una llamada. Al parecer, no hay razones para estos despidos y más de uno está pidiendo explicaciones.

“Hoy domingo, despidieron gente por teléfono en el @MinSaludCol. A unos les habían dicho que no les renovaban, pero a otros que sí, hasta marzo. Pero hoy dijeron que no, que había orden de no hacerlo y que fueran esta semana a hacer papeles. Así, por teléfono, un domingo”.

De inmediato, miles de personas reaccionaron a esta noticia que involucra a la cartera que dirige la ministra Carolina Corcho, una de las más polémicas del gabinete de Gustavo Petro. Entre los comentarios, hay quienes aseguran que estarían despidiendo a los que apoyaron el gobierno de Iván Duque.

Por eso, la misma presentadora respondió: “No todos los contratistas oficiales necesariamente están de parte del gobierno de turno. Muchos trabajan honestamente y tienen la idoneidad para sus cargos”.

Una de las que reaccionó a este mensaje es la senadora Paloma Valencia, quien dijo: “Sigue la persecución contra todo aquel que no sea petrista”.

