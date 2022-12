Blindajes falsos: UNP anunció que encontraron irregularidades en carros

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodriguez Ballesteros, reveló en un nuevo debate en el Congreso de la República que se encontraron presuntas irregularidades en varios vehículos de la entidad.

El anuncio se dio en medio del debate en la Comisión de Ordenamiento Territorial, en donde el director de esta entidad comentó que mediante actos de corrupción habrían instalado blindajes falsos los vehículos. Rodríguez expuso que todo se conoció luego de la inspección a un vehículo que resultó tener blindaje falso y por el cual la Unidad se encontraba pagando una gran suma de dinero.

También le puede interesar: Petro defiende a ministra Irene Vélez en medio de debate de moción de censura

“Ese es un vehículo por el que la Unidad Nacional de Protección paga un arriendo como vehículo blindado, ese vehículo fue asignado a una alta personalidad de este país. Al vehículo se le hizo una inspección y se encontró que el blindaje era falso (…) al quitar el tapizado no tenía el blindaje (…) Ese vehículo lo único que tenía blindado eran los vidrios y la Unidad Nacional de Protección estaba pagando un cantidad de plata grande por ese vehículo”, expuso en este espacio el hombre.

Cabe mencionar que muchos de los vehículos utilizados por la Unidad Nacional del Protección para la protección de personas a nivel nacional son rentados a empresas que se dedican a adecuar este tipo de vehículos. Por este lado es que el director acota que podrían desenmascarse hechos de corrupción en la sucontratación de estos vehículos.

Lea también: La nueva Reforma Tributaria que proyecta el gobierno para 2023

Director de la UNP echó al agua a exfuncionario

Rodríguez acotó un caso específico, de un exfuncionario de este entidad, Diego Fernando Rodríguez Vásquez, quien era exjefe de la oficina asesora jurídica entre el año 2019 y 2020. Al respecto, el director de la entidad explicó que “pocos meses después de salir se convierte en el asesor jurídico y representante jurídico de una de las principales empresas rentadoras de vehículos, es una puerta giratoria que transgrede los límites éticos y legales”.

Refiriéndose también a los vehículos blindados, el director también acotó que no hay vehículos para protegerlos. “El tema de los vehículos, en este momento los líderes están siendo asesinados porque no tenemos cómo protegerlos. Las empresas blindadora estamos en un proceso en este momento de selección abreviada por terminación del año para contratar nuevas empresas y nos encontramos con que el parque automotor de protección, es un parque vetusto, acabado, que no se ha podido renovar porque no hay vehículos blindados en el país ni en el mundo. No se están produciendo en la cantidad suficiente”, argumentó el director Rodríguez al respecto.