Nadie sabe cómo pudo sobrevivir un perrito agonizante que estuvo abandonado en la calle a su suerte sin que los humanos hicieran nada por apoyarlo, durante varios días, después de que fue atropellado en Barranquilla. El caso fue visibilizado por la Fundación Doggy in Home en Bogotá que se dio a la tarea de recuperar la salud de este canino mal herido.

“Lo atropelló un camión en Barranquilla y duró más de una semana postrado siendo invisible para muchos. Hoy nos llegó a Bogotá, sabemos lo que es enfrentarnos a estos casos y daremos la pelea”, ese fue el trino desalentador con el cual compartieron la lamentable escena de cómo hallaron al canino a punto de fallecer.

La segunda vida de perrito que fue atropellado y abandonado en Barranquilla

Cuando todo parecía estar en contra del animal esta fundación anunció que se haría cargo de su tratamiento para devolverle la vida y ocurrió el milagro contra todos los pronósticos el perrito poco a poco se recupera de sus graves heridas.

“Les contamos que lo hemos bautizado Rufo. Ya está en nuestro hogar Doggy in Home recibiendo el amor que merece. Próxima semana tendrá tomografia y cita con ortopedia”.

Sin embargo, Rufo no pudo recuperar su movilidad en parte de su cuerpo. “Rufo no siente sus patas traseras y tiene bastantes golpes y morados. No entendemos cómo pudo ser invisible”.

Junto a la publicación la Fundación Doggy in Home compartió fotos de Rufo quien ahora tiene brillo en sus ojos y en las que se evidencia sus ganas y su lucha por vivir.

Cifras maltrato animal en Colombia

El maltrato animal está tipificado en la Constitución colombiana como el padecimiento, abuso, violencia y trato cruel para con los animales (Sentencia 666 de 2010), causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física. Quien o quienes lleguen a ser imputados por este delito, incurrirá en pena de prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses, e inhabilidad especial de uno (1) a tres (3) años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales; y multa de cinco (5) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Según datos del Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal de la Fiscalía, en lo corrido del 2022 han realizado 108 imputaciones por maltrato animal.

“El perro es el animal más común y que más tiempo comparte, convive o coexiste con las personas y por lo tanto son los animales más maltratados”, aseguró para CityTv, Alejandro Gaviria, director de GELMA.

Aunque no se tiene un sondeo que específique el número de caninos abandonados en la calle, en 2021 el Ministerio de Salud determinó que en Colombia hay cerca de un millón de animales domésticos en situación de abandono.

Mientras que cifras del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en Bogotá, muestran que durante ese mismo año más de 720 perros se encuentran en estado de abandono. Y al rededor de 100 animales tenían graves afectaciones en su salud. Incluso estaban en alto riesgo de muerte a causa de las lesiones y enfermedades que poseen.

