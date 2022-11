Tras la valiente denuncia de la joven Hilary Castro otras mujeres han salido a denunciar con más fuerza a sus abusadores. Esta es el caso de una joven deportista que en sus redes sociales hizo pública y situación de abuso sexual que vivió a las 5:30 de la tarde en la ciclovía que de Montería conduce hacia Cereté.

La afectada identificó a un hombre de, entre 26 y 20 años, alto, blanco, vestido con un suéter gris y un jogger blanco en una moto de marca Yamaha de color azul y negro.

“Sacó su miembro y se empezó a masturbar”: Ciclista deportiva denuncia abuso tras salir a rodar

El abusador comenzó a acercarse a la joven con halagos y piropos pero después las cosas se salieron de control. “Llegando a las instalaciones de Autopistas de la Sabana escucho el ruido de la moto y cuando volteo era este mismo hombre que venía detrás de mí, traté de calmarme un poco para que no viera que ya me estaba intimidando y me tenía un poco nerviosa, de repente se colocó a mi lado, sacó su miembro y se empezó a masturbar mientras me decía una gran cantidad de obscenidades, el miedo se apoderó de mi a tal punto que mi voz se cortó y no podía hablar, traté de darle lo más duro que pude a mi bicicleta, pero mis piernas me fallaron y no pude continuar, situación que este hombre aprovechó para bajarse de la moto y amenazarme de muerte si gritaba”, contó la joven.

La joven cuenta que cayó a una cuneta de la vía con su bici y se sintió muy frágil en esos momentos. “No se imaginan lo vulnerable que me sentí en ese momento, por mi mente pasaban solo pensamientos malos y pensé en todo lo que me iba a pasar, y que quizá no iba a salir ilesa para contarlo”.

¿Cómo pudo salvarse esta joven deportista de una pesadilla?

Cuando todo corría en su contra y abusador estaba a punto de acercarse a ella para que le tocara sus partes íntimas contó la suerte que otro deportista que estaba trotando llegó al lugar, por lo cual el abusador en potencia huyó del lugar de los hechos.

“La verdad no sabía si hacer público mi caso, porque es la hora y siento temor de los señalamientos que pueden hacer en mi contra, quizá por la manera en la que venía vestida, que aclaro; no era escotada ni vulgar, pero me llené de valor y quise hacer esto para que mis amigas, amigas de mis amigas y toda la comunidad en general estén pendientes y no les pase lo mismo que a mí”.

Muchos usuarios de esa ciclovía denuncian que esta vía carece de seguridad, sobre todo al caer la tarde y noche. Ahora las autoridades buscan al responsable de esta agresión.