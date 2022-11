“Se hacen llamar feministas”: Elizabeth Loaiza se fue con toda contra manifestantes

Las manifestaciones feministas que se desataron este jueves 3 de noviembre en la ciudad de Bogotá reclamaron por el abuso sexual de una menor de edad en TransMilenio, pero las manifestaciones se vieron empañadas con los actos de vandalismo, frente a los cuales la modelo Elizabeth Loaiza se despachó con toda.

Tras al abuso que denunció Hilary Castro, más conocida en redes sociales como La Femiloka, en una estación de TransMilenio, la indignación se despertó en las mujeres a nivel nacional, convocando una manifestación por parte de colectivos feministas. La joven contó por medio de redes sociales que un sujeto, a parte de robarla, la abusó sexualmente.

Su denuncia desató manifestaciones que se llevaron a cabo este jueves 3 de noviembre, pero algunos grupos vandálicos de mujeres destruyeron estaciones del sistema de transporte público y además vandalizaron algunos vehículos del componente troncal.

Tras estos actos vandálicos, la alcaldesa Claudia López rechazó lo sucedido diciendo que “destruir estaciones y TransMilenio no va a reparar a nadie”. A su voz se sumó la de la modelo, Elizabeth Loaiza, que por medio de sus redes sociales sugirió que estas mujeres no son feministas, y que ojalá hubiese agarrado a un violador como lo hicieron el transporte público.

“No sé qué piensan estas mujeres que se hacen llamar feministas. Así no se pelea. La decencia no pelea con nadie. La guerra es cultural!!! Ojalá hubieran agarrado a un violador como agarraron al transmilenio”, dijo por medio de sus redes sociales.

Además, la modelo publicó algunos memes burlándose de lo que pasó y señaló que igualmente seremos quienes paguemos de nuestros bolsillos los destrozos. “La protesta es un derecho, pero el vandalismo es un delito”, también agregó a sus declaraciones la modelo.

¿Qué le pasó a Hilary Castro, ‘La Femiloka‘?

El hecho se presentó cuando se bajó de un vehículo del sistema troncal y un hombre la abordó violentamente y amenazándola, la robó, pero no contento con esto, la abusó sexualmente.

Los hechos se desataron específicamente, y según su denuncia, en la estación La Castellana el pasado 31 de octubre, cuando se bajó de la ruta B12 y procedió a bajarse de la estación. Sin embargo, un hombre, con aspecto de habitante de calle, también se bajó del mismo vehículo y allí comenzaron tortuosos momentos para ella, pues la persiguió y la amenazó con un cuchillo.

“Yo llevaba un canguro conmigo, se lo doy, empieza a esculcarme por todo lado, no logra encontrar mi celular, pero me empieza a amenazar y a decirme muchas cosas obscenas”, dice en su denuncia pública la creadora de contenido feminista. La joven de 17 años expuso que en el lugar no había presencia de algún policía ni guarda de seguridad, por lo que todo esto sucedió sin ningún problema ni auxilio por parte de las autoridades.

“Me jaló del brazo y me bajó de la estación a punta de amenazas, mi celular logró salir de mi busto y lo cogió. Me llevó detrás de la estación, procedió a bajarse los pantalones y me obligó a realizarle sexo oral”, agrega sobre estos indignantes hechos la joven, además de agregar que intentó tocarle sus partes íntimas, siempre amenazándola, por lo que ella quedó paralizada del miedo que sentía.