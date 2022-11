“Me dejó incosciente y abusó de mí”: abogada denunció a funcionario público y reclama que justicia no le responde

Tras más de tres años, casi cuatro, de ser abusada sexualmente, Maria Alejandra Rojas Aguilar, decidió romper el silencio y denunciar públicamente a un exfuncionario público por estos hechos que se dieron en el 2018. La excandidata a la Cámara de Representantes denunció que fue drogada y abusada por un hombre cuando asistió a un encuentro de jóvenes en la ciudad de Bogotá.

Según denuncia Mariale Rojas, los hechos se desarrollaron en diciembre del año 2018 y hace ya casi cuatro años de haber sucedido, dice que la justicia colombiana no responde por su caso, sino que por el contrario lo han querido archivar en varias ocasiones por falta de pruebas.

Sin embargo, Mariale afirma tener las pruebas contundentes para argumentar que efectivamente este sujeto, asesor del despacho del gobernador del Magdalena Carlos Caicedo, la abusó sexualmente, drogándola y dejándola inconsciente. Fabián Alberto Bolaño Gutiérrez, es el nombre del hombre al que Rojas acusa, y contra quien impuso la demanda ese año en la Fiscalía General de la Nación, Dirección Seccional de Bogotá, en la Unidad de Delitos Sexuales.

“A la fecha, con un delito en flagrancia y pruebas que explícitamente evidencian los hechos de abuso sexual, NO SE HA HECHO JUSTICIA, Y ESTA PERSONA SIGUE HACIENDO UNA VIDA NORMAL COMO SI NO ME HUBIESE ABUSADO”, dice la denuncia que publicó por medio de sus redes sociales la mujer, maestra y abogada, que afirma tener secuelas psicológicas graves por este suceso.

La excandidata contó que sucedió cuando viajó a Bogotá a un encuentro de jóvenes y la noche previa al lanzamiento del evento, el hombre la drogó con fenotiazina y posteriormente procedió a abusar de ella. La mujer muestra que un examen de laboratorio clínico que data del 20 de diciembre del 2018, muestra su prueba positiva de fenotiazinas en orina.

Su hermano la ayudó en medio de su infierno

Si no fuera por el hermano de ella, cuenta que no sabría cuál hubiese sido el desenlace de la historia, pues fue él quien la encontró junto a este hombre, incluso pensando que su hermana estaba muerta a penas entró a la habitación. “Mi hermano me vio tirada sobre el piso de una habitación, yo estaba cubierta desde los pies hasta el cuello con un cubrelecho, alcanzándose a notar que estaba desnuda (...) Lo peor es que a mi lado se encontraba durmiendo el criminal con sus genitales al descubierto”, contó.

De igual forma, explicó que su hermano fue quien buscó a la policía para que fuesen ellos mismos quienes observaran por sus propios ojos el estado de vulnerabilidad en el que la había dejado su señalado abusador, además de tomar fotos de la escena que encontró al entrar a la habitación. “Nunca imaginé que un ser del círculo seguro de confianza, me pudiera herir y vulnerar de tan cruel manera. Solo hasta el momento en que vi las evidencias, acepté que FABIAN BOLAÑO me había abusado”, siguió contando la mujer.

De igual forma, Mariale denuncia que desde lo sucedido ya no está completamente tranquila y que una parte de ella quedó rota y paralizada. Exige a la justicia que resuelvan su caso y tomen medidas contra este sujeto. “Nadie se imagina el esfuerzo tan grande que debo hacer cada que estoy en una fiesta o en una reunión social para no sentir miedo, y seguir fingiendo que estoy tranquila”, agregó contando que además siente un nudo en su garganta todos los días.

“Invito a toda aquella que haya sido víctima de abuso sexual que denuncie para que hagamos juntas justicia”, concluyó su denuncia la excandidata.