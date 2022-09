Elizabeth Loaiza explicó por qué su cicatriz de biopolómeros está en la mitad de la cola

Muchas mujeres, sobre todo famosas, han caído en la trampa de inyectarse sustancias que supuestamente ayudan a levantar naturalmente el glúteo, pero lo cierto, es que dicha silicona termina adhiriéndose a la misma carne, corta la circulación y daña el tejido, para tener que retirarlo completamente.

Ha sido el caso de Jessica Cediel, por ejemplo, y uno de los más recientes, Yina Calderón, quien hace poco mostró como le quedó su cicatriz en forma de mariposa. Fue en dicho video donde inició todo, pues la creadora de contenido reveló que quería ponerse implantes, luego de haber sido operada hace un año ya. En eso, aseguró que no sabía por qué a la modelo le habían dejado una cicatriz en la mitad de la cola y no en forma de mariposa, como normalmente es.

Ante esto, Elizabeth decidió aclararle a sus seguidores qué fue lo que pasó con su operación. La modelo confesó que todo fue porque consultó varios médicos, pero al final escogió uno que no le cobrara tanto, lo que fue una señal que ella decidió hacer caso omiso. Dicho doctor le aseguró que sabía lo que hacía, pero resultó que no, así que no solo le dejó una cicatriz bastante notable, sino que incluso empeoró la situación, pues le regó los biopolímeros en la espalda y en la mitad de la cola.

Pasado el tiempo de la primera operación, se dio cuenta de que le estaba saliendo un morado en la mitad de la cola, por ende se sometió a otra cirugía para que le quitaran, literalmente, buena parte de la cola, y unieran el resto, por ende, su cicatriz quedó en toda la mitad, además de quedar bastante caída.

Sin embargo, dijo que no era para siempre, pues luego de dejar de darle leche a su bebé, se sometería a otra cirugía para ponerse implantes, al igual que Yina Calderón.