Policía dice que identificó a abusador de Hilary en Transmilenio

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía informaron que ya lograron la identificación presunto agresor de la menor de 17 años Hilary Castro que fue víctima de abuso en una estación de TransMilenio. La noticia fue dada a conocer este viernes.

Por este criminal, las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quien aportara información que diera con el paradero del supuesto hombre que habría abusado de Hilary Castro detrás de una estación de TransMilenio.

Al parecer, los videos de las cámaras de seguridad en la zona fueron clave para identificar al agresor.

Sobre los actos de vandalismo ocurridos durante las protestas de este jueves el brigadier General Carlos Triana, comandante de la Mebog, dijo que se hallarán a los responsables para que también respondan por los daños en los bienes públicos.

Policía dice que identificó a abusador de Hillary en Transmilenio

Tras las protestas que se han presentado este jueves por grupos de feministas en Transmilenio contra la violencia que ocurre en el Sistema de Transporte Masivo de la capital hacia las mujeres, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López se pronunció en Twitter rechazando los actos vandánlicos contra los bienes públicos de la capital.

“Destruir estaciones y buses de Transmilenio que usamos y pagamos con impuestos todos no repara a Hillary ni a ninguna mujer, ni arregla ningún problema social o del transporte. Los empeora ambos”, advirtió la mandataria.

Y añadió que “Responder a violencia con violencia es reaccionario y es nuestra eterna desgracia”. El texto va acompañado de un video que muestra los múltiples destrozos que dejaron las protestas en varias estaciones de Transmilenio.

“Destruir estaciones y buses de Transmilenio que pagamos con impuestos no repara a Hillary”: Claudia López

Incluso, hasta el presidente Gustavo Petro se refirió al caso y escribió en Twitter que “Hilary fue activista en mi campaña presidencial, y fue abusada sexualmente en una estacion de transmilenio”.

Además agregó que “le solicito a la policía en la la brevedad del tiempo la captura del criminal”.

Este jueves fue citada una manifestación de mujeres en la calle 72 con Caracas que esperaba ser pacífica pero que se salió de control cuando un grupo de mujeres encapuchadas y vestidas de negro vandalizaron un bus de Transmilenio pintando con grafittis la palabra “violadores”.

El caso

Un terrible y amargo momento tuvo que vivir Hilary Castro, más conocida en redes sociales como ‘La Femiloka’, en una estación de TransMilenio cuando se dirigía a verse con unas amigas. El hecho se presentó cuando se bajó de un vehículo del sistema troncal y un hombre la abordó violentamente y amenazándola, la robó, pero no contento con esto, la abusó sexualmente.

Los hechos se desataron específicamente, y según su denuncia, en la estación La Castellana el pasado 31 de octubre, cuando se bajó de la ruta B12 y procedió a bajarse de la estación. Sin embargo, un hombre, con aspecto de habitante de calle, también se bajó del mismo vehículo y allí comenzaron tortuosos momentos para ella, pues la persiguió y la amenazó con un cuchillo.

“Yo llevaba un canguro conmigo, se lo doy, empieza a esculcarme por todo lado, no logra encontrar mi celular, pero me empieza a amenazar y a decirme muchas cosas obscenas”, dice en su denuncia pública la creadora de contenido feminista. La joven de 17 años expuso que en el lugar no había presencia de algún policía ni guarda de seguridad, por lo que todo esto sucedió sin ningún problema ni auxilio por parte de las autoridades.

“Me jaló del brazo y me bajó de la estación a punta de amenazas, mi celular logró salir de mi busto y lo cogió. Me llevó detrás de la estación, procedió a bajarse los pantalones y me obligó a realizarle sexo oral”, agrega sobre estos indignantes hechos la joven, además de agregar que intentó tocarle sus partes íntimas, siempre amenazándola, por lo que ella quedó paralizada del miedo que sentía.

Finalmente, La Femiloka contó que pudo salir de esa situación por la presencia de dos muchachos que llegaron a esa estación y con los cuales el hombre se asustó y salió corriendo. “Me voy a pedirles ayuda y me auxilian, me prestan un celular y me acompañaron a donde mis amigas”, también cuenta sobre la ayuda que le prestaron.

