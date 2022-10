“Daría mi vida por devolverte la tuya”: Alonso Colmenares publicó sentido mensaje a su hijo tras 12 años de su muerte

Han pasado 12 años desde que se supo la trágica noticia de la muerte de Luis Andrés Colmenares y tras el tiempo que ha pasado, su padre, como todos los meses de octubre anualmente, le dedicó un sentido mensaje por medio de sus redes sociales que hizo llorar a más de uno.

Tras una fiesta de Halloween, Andrés Colmenares terminó muerto en dudosas condiciones al interior del caño El Virrey ubicado en la localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá, desde donde fue sacado para hacer una necropsia que habría concluido en que murió por broncoaspiración. Las dos testigos de los hechos, Laura Moreno y Jessy Quintero coincidieron en el testimonio de que cuando salieron a buscar un perro caliente los tres, Colmenares habría corrido rumbo al caño hasta caer en las aguas del mismo, en donde habría quedado inconsciente.

El proceso ha quedado realmente inconcluso luego de un proceso judicial en el que se absolvieron a las personas involucradas y ni siquiera se logró determinar si la muerte de Colmenares fue un suceso accidental o un homicidio, como en durante un tiempo se consideró en el marco del caso.

Tras 12 años de este hecho trágico que marcó un momento coyuntural para el país, el padre de Andrés Colmenares, Luis Alonso Colmenares, le dedicó unas sentidas palabras y expresó que sigue pensando en cómo sería su vida si estuviesen juntos. Cabe mencionar que fueron sus padres quienes en el proceso judicial presionaron constantemente para que se realizara una segunda autopsia, en la que concluyeron que habría muerto por una golpiza, teoría que posteriormente quedó nuevamente en duda.

Luis Alonso Colmenares volvió a hablar a su hijo por medio de una grabación que acompañó con fotos de Luis Andrés cuando era un pequeño y también cuando estaba en la universidad, antes de morir. En la grabación asegura que no deja de pensar en el día en el que estará con él nuevamente para poder verlo y darle el abrazo que tanto necesita, luego de su muerte inesperada.

“Son 12 años, 12 en los que no quisiera que el mes de octubre tuviera que existir, lo camino todos los días recorriendo los pasos en mi memoria anhelando tu presencia Luis Andrés, preguntándome qué sería de nuestras vidas si estuviéramos juntos, no te niego que te extraño y que con el pasar de los años, he aprendido a lidiar con la situación de haberte perdido, pero daría mi vida por devolverte la tuya, siempre pensaré en el día en que te veré nuevamente en la eternidad, y me darás ese abrazo que tanto necesito. Te amo hijo”, fueron las palabras con las que acompañó el video publicado en sus redes sociales.

“Ojalá muchos que tienen a sus hijos en su casa y no les dan importancia todo lo contrario malos tratos, desinterés, falta de amor leyeran esto y comprendieran la ausencia de no tenerlo” y “Que triste mensaje me hizo llorar. sr Colmenares algún día se hará justicia yo oro para que así sea”, fueron algunos de los mensajes que recibió el hombre en su cuenta de Instagram.