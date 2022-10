El ‘oso’ de Luis Colmenares en un vuelo: se quejó por un perro en el avión y su dueña le respondió

En redes sociales quedó la evidencia de un incómodo momento que vivió en un vuelo nacional Luis Colmenares, reconocido por ser el padre del joven asesinado Luis Andrés Colmenares. Como es usual, el hombre denunció en Twitter un hecho, pero esta vez fue duramente criticado.

Según el abogado, en su opinión, pese a que está de acuerdo con que no maltraten los animales, no lo está con que las aerolíneas permitan mascotas en cabina. “Estoy de acuerdo que NO maltraten a los animales y me molesta cuando alguien lo hace. Pero tampoco estoy de acuerdo que me pongan a viajar junto con un perro y me molesta cuando alguien que vaya a mi lado lo hace. Puedo reclamar que soy alérgico?”, escribió en un trino en el que adjuntó foto del perrito con el que viajaba la persona sentada al lao de él.

Lo que no imaginó, tal vez, es que su trino generaría muchas reacciones y se viralizaría hasta llegar a la mujer que estaba sentada junto a él en el vuelo. Entonces, ella hizo lo mismo que Colmenares y le respondió en otro trino.

“Así iba mi perro al lado del señor Colmenares. Le pido deje de desinformar y decir que mi perro lo pasó oliendo y poniéndole la cabeza en sus piernas. Mi perro ni lo olió, miró, ni le tiró”, dijo en un mensaje en Twitter donde adjuntó una fotografía de su mascota, donde se puede ver la posición en la que viajó.

Finalmente, él respondió en otro mensaje que, lo único que propone es que la aerolínea Avianca cree un espacio especial para pasajeros que viajan con mascotas. “Discúlpame. Lo que estoy sugiriendo es que @AviancaEscucha disponga en sus aviones de un espacio para que se ubiquen los pasajeros que llevan mascotas. Así viajan tranquilos ellos y los que no llevan mascotas. Es simple”.

