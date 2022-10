Llegó octubre y la familia Colmenares lo sabe: ahora publicó nuevo video de Andrés

El caso de Andrés Colmenares resonó por todo le país, pues el chico que estudiaba en la Universidad de los Andes, terminó en el fondo de un arrollo que pasa por el caño de parte de la 94. Cada vez que llega octubre, los familiares de la persona más afectada por este caso, se hace nuevamente viral. El papá y la familia entera de Andrés Colmenares, se niega a olvidar la fecha.

Para nadie debe ser fácil tener que despedir un hermano, hijo o familiar, que no debía irse en dicha fecha. Este ha sido uno de los casos más sonados en la televisión colombiana, pues sus familiares han hecho de todo, para que el caso no pase al olvido.

Uno de los indicios más duros, es que sus amigas fueron quienes le causaron la muerte. A pesar de que habían pruebas en contra y a favor de las dos, no pudieron dar con la culpabilidad necesaria para ponerlas en la cárcel, por lo tanto, en la actualidad, siguen con libertad.

Sin embargo, esto no fue motivo para que sus padres dejaran de comentar sobre el caso de su hijo, que les parece, algo totalmente sacado de la justicia, ya que para ellos, las pruebas son más que evidentes.

“Otra vez octubre… Desde hace 12 años siempre que empieza octubre es difícil para mí. Cuando la gente me conoce, cuando me ve en los aeropuertos, en los aviones, en cualquier parte, o mis estudiantes en las aulas universitarias, todos se quedan viéndome, y yo me imagino que se preguntarán: cómo hace este hombre para seguir la vida con semejante cruz encima” afirmó el papá de Andrés, lo que generó muchos comentarios en redes sociales.

Nunca será mucho tiempo, para dejar de exigir justicia, respecto a la muerte de su propio hijo.