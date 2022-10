“No quería darme nada”: Diana Celis volvió a responder a críticas por demandar a ‘Epa Colombia’

‘Epa Colombia’ es de las creadoras de contenido y empresarias más reconocida y polémicas del país, pues da mucho de qué hablar sobre sus acciones y también porque para muchos es ejemplo de superación personal. Ahora, la polémica está encendida tras una demanda de su exnovia, la futbolista Diana Celis, que buscó quedarse con parte de las pertenencias que tenían juntas tras haber terminado.

La influenciadora y creadora de una industria de keratinas en Colombia, pasó de hacer videos en las tejas de su casa en un barrio de escasos recursos a vivir en un penthouse en uno de los sectores más prestigiosos de Bogotá. El dinero y los bienes que tiene se convirtieron en factor de discordia porque su exnovia la demandó para que su relación fuera considerada unión marital de hecho y pudieran partir los bienes que compartían.

Tras las varias pertenencias con las que se quedó Diana Celis, muchas personas se lanzaron a criticarla por haber demandando a la ‘reina de las keratinas’, pero ella volvió a romper el silencio y les respondió los señalamientos argumentando que esas cosas también le pertenecen.

Además, dijo que ‘Epa Colombia’, Daneidy Barrera, no le había dado absolutamente nada hasta después de que decidió demandarla, señaló que ella también trabajó por lo que ahora tiene y que las motos que tenían realmente las había pagado con su dinero. “Es más el apartamento en Bochica lo compré yo y las motos son mías. Y eso siendo mío tampoco quería dármelo”, fue parte del mensaje que compartió por medio de su cuenta de Instagram a quienes la critican.

“También trabajé, también aporté, también sequé cabellos, lavé cabellos, estuve en maratones, fui administradora, pagar nóminas y agendar citas. (...) Yo la demandé porque simplemente ella no quería ni siquiera darme las motos que eran mías y mis ahorros, porque ella lo tenía en su cuenta”, agregó. Por último, la futbolista pidió que no la juzguen y no la traten mal porque quienes la critican no saben nada de lo que hacía cuando estaba junto a ‘Epa Colombia’.