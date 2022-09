“La competencia de Yina Calderón”: le dicen a ‘Epa Colombia’ por querer operarse la nariz

Entre los nombres más polémicos y sonados en redes sociales se pueden contar el de ‘Epa Colombia’ y Yina Calderón, dos influencers colombianas reconocidas por protagonizar escándalos y por sus personalidades extrovertidas y sin tapujos.

Lea también: “Para aliviar los males”: Marbelle regresó a Colombia y llegó directo a terapia

Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa’ se volvió famosa luego de que se viralizara un video en el que aparecía destruyendo una estación de TransMilenio. A partir de ese momento, su reconocimiento en redes solo ha ido en aumento por las acusaciones legales en su contra, su polémico negocio de keratinas y su amistades y enemistades con otras figuras públicas.

Por su parte, Calderón, quien también tiene un negocio de fajas, ha ganado fama gracias a sus temas de guaracha, sus polémicas opiniones, sus cambios de look y las fiestas que se pega y que comparte en redes sociales.

Aun así, hay algo que tienen en común, y es que recientemente ambas les confesaron a sus miles de seguidores que quieren someterse a nuevos procedimientos estéticos.

También le puede interesar: ¿Confirmado? Matías Mier habría dado nueva prueba de su separación en redes sociales

A través de sus historias de Instagram, ‘Epa Colombia’ escribió: “Amiga, te quería decir que me quiero operar de nuevo la nariz. ¿Me dejas? Tranquila, no me volveré a hacer así las cejas. Y ya no más, te juro que quedaré más linda. Hoy el doctor dijo que la cara sí me iba a cambiar un poquito. Entonces, amiga, dígame”.

Cabe recordar que por estos días, Calderón también habló de un tema parecido y, además de mostrar su cuerpo sin filtros, contó que quiere someterse a una cirugía para aumentar el tamaño de sus glúteos.

Por esta razón, varios usuarios se han apresurado a criticar a ‘Epa’ e, incluso, la han comparado con la DJ.

“La competencia entre la Yina y la Epa”, “Y tanto que criticaba a Yina”, son algunos de los comentarios que se alcanzan a leer en la plataforma.