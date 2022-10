Las millonarias adquisiciones que tuvo que darle ‘Epa Colombia’ a su ex Diana Celis

‘Epa Colombia’ se ha convertido en una de las creadoras de contenido más famosas de las redes sociales. Sin dejar de lado, su rol como empresaria de productos capilares, tal ha sido su éxito que ha logrado cambiar sus condiciones económicas y darse varios lujos junto a sus amigos y familiares.

En medio de su proceso estuvo acompañada por su expareja Diana Celis, una conocida futbolista. Sin embargo, hace pocos meses se conoció que su relación había llegado a su fin, luego de seis años juntas, y al parecer, por una infidelidad por parte de ‘Epa’.

Le puede gustar: “Estoy enamorado, estrenando un gran amor”: ¿Sebastián Caicedo confirmó noviazgo?

A través de su cuenta de Instagram, Daneidy Barrera aseguró: “No me iba a quedar donde no me quieren… Estuvo conmigo apoyándome, pero yo trabajé sola, ella estaba en el fútbol 24/7 y llegaba supertarde a dormir y a mí me tocaba enfrentarme a muchísimas entidades y muchísimas personas… Yo he trabajado muy duro y ella sabe que yo trabajé solita”.

Asimismo, se conoció que la deportista había demandado a la empresaria. De acuerdo con las declaraciones realizadas por la creadora de contenido, luego de su separación con la futbolista, varios abogados la habrían buscado con el fin de sacarle una alta suma de dinero a la empresaria.

También puede leer: “Quien no ha tenido una ETS no ha vivido”: Carlos Giraldo sorprende a sus compañeros de set

Posteriormente, la empresaria aseguró que luego de dos años de estar viviendo juntas a su expareja le corresponderían algunos de sus bienes, pero, ella buscó el 50% de sus adquisiciones. Si bien, ‘Epa’ le pidió que llegaran a un acuerdo en un inicio, las conversaciones entre las dos fueron difíciles de llevar a cabo.

Semanas más tardes, lograron llegar a una conciliación en donde, según la empresaria, Celis se quedó con el apartamento en el barrio Olaya y del Bochica. Además, una casa que compró ‘Epa’ en el Restrepo, una suma 500 millones. Sin dejar de lado, 2 motos y un carro.

‘Epa Colombia’ agregó que para ella, su actuar fue bueno y nunca buscó hacerle daño a nadie. Además, indicó que su separación fue muy duro para ella porque durante varios años juntas crecieron personal y profesionalmente. La empresaria finalizó enfatizando que no se podía quedar con alguien que no la apoyaba a emprender.