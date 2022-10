“Te pido que me respetes”: Diana Celis le contestó a ‘Epa Colombia’ por las mentiras que dice

‘Epa Colombia’ y Diana Celis dudaron seis años juntas. Se conocieron cuando apenas ella estaba iniciando en redes sociales y enfrentaron todo el problema legal que tuvo Daneidy por haber agredido las estaciones de TransMilenio.

A pesar de todo el apoyo que se dieron durante tanto tiempo, no fue suficiente para lograr que el amor se mantuviera durante tanto tiempo. Ahora que se están separando, los problemas legales empezaron a aparecer, pues Diana está reclamando porque considera que le corresponde mucho más de lo que ‘Epa’ ya le entregó materialmente.

“Yo no me casé, pero luego de dos años, tú tienes que darle algo de lo que tú tienes a esa persona. Los abogados querían el 50 y me demandaron, pero yo le dije que habláramos para que conciliáramos y ella que quería. Ella se quedó con el apartamento del Olaya, el de Bochica, la casa del Restrepo, una suma de 500 millones, las dos motos, el carro y creo que obré superbién. Yo no me podía quedar donde alguien no me estaba apoyando” Afirmó ‘Epa’ en sus historias

Sin embargo, Diana no se quedó callada ante la injusticia que ella sentía que se estaba cometiendo, así que compartió un video en donde hablaba de su relación con ‘Epa’ y en lo que se había convertido:

“A mí me enseñaron que uno no abandona a las personas que ama, que siempre estuvieron ahí y más cuando el amor que yo siento es real. No sé por qué la gente dice cosas para justificar acciones. Digo que aun amo porque en verdad siempre le deseo lo mejor a ella y siempre quiero que esté bien, pero no haga quedar mal con mentiras a las personas que estuvieron por mucho tiempo a su lado y que creció a su lado”

Para finalizar, la deportista compartió otros mensajes escritos en sus redes sociales.

Diana Celis pantallazo tomado de instagram Diana Celis pantallazo tomado de instagram