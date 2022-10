Simón Bolívar oficialmente está muerto: encontraron acta de defunción tras 190 años

Tras 190 años de la muerte de Simón Bolívar, se conoció el hallazgo de su acta de defunción y con esto estaría oficialmente muerto. A pesar de que su muerte data del 17 de diciembre 1830, solo hasta recientes días se encontró el documento que lo verifica.

Solo hasta hace dos meses, entonces, el registrador Alexander Vega pudo expedir el registro civil de defunción del hombre con Apostilla Internacional, el cual fue enviado al Panteón Nacional de Caracas. El historiador William Hernández fue clave en este proceso, pues fue él quien se empeñó en la reparación de una llave que estaba en la sacristía de la Catedral de la Diócesis de Santa Marta.

También le puede interesar: ¿Por qué dicen que Cristobal Colón no descubrió América? Teorías sobre su expedición al continente

El arzobispo Ugo Puccini Banfi apoyó al historiador para retirar una parte de la pared de la catedral detrás de la cual terminaron encontrando una caja fuerte ampotrada en la pared que se abría con la llave que repararon.

Dentro de los hallazgos importantes al interior de esta caja de seguridad está un libro con actas de defunción, dentro de las cuales está la de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios. El documento estaba desgastado pero se dispusieron a reconstruirlo para poder presentarlo en la Registraduría Nacional, encargada de verificar el escrito a mano alzadas.

El historiados Hernández expresó que “Finalmente Simón Bolívar tiene registrada oficialmente su muerte. Nunca se preocuparon ni en Colombia ni en Venezuela por encontrar la partida de defunción que estaba extraviada ni por registrar su defunción”.

Lea también: Ejecutiva de Pfizer reveló que el laboratorio no sabía si la vacuna era efectiva cuando comenzaron a venderla

El documento expone que las exequias del hombre nombrado como “el libertador” fueron oficiadas por el presbítero José Arenas y no por el arzobispo de la ciudad, puesto que este era cercano a Francisco de Paula Santander, con quien no quedó en buenos términos. “En el acta de defunción quedó registrado que el obispo de Santa Marta no lo acompañó en el funeral porque no lo quería. Quería era a Francisco de Paula Santander, el que era el enemigo de Simón Bolívar”, también agregó el historiador.