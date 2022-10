“¿Usted tiene jíbaro?”: así respondió Carvalho cuando le preguntaron por su consumo de marihuana

En la tarde del pasado martes 11 de octubre, el representante a la Cámara por Antioquia, de la Coalición Centro Esperanza, Daniel Carvalho, generó polémica al confesar que fuma marihuana desde hace 25 años.

El hecho ocurrió durante el debate sobre el proyecto de ley que busca regular el consumo de dicha sustancia en Colombia. Allí, el representante expuso su punto y aseguró que lo que más hace daño es la estigmatización.

“Hace 25 años fumo marihuana y eso no me ha impedido graduarme como ingeniero civil con las mejores notas, graduarme de dos maestrías con las mejores notas, ser un buen hijo, un buen amigo, un buen profesional y ser tres veces elegido por votación popular a diferentes cargos”, dijo.

La entrevista que le hizo Néstor Morales a Daniel Carvalho sobre el consumo de marihuana

A propósito de las declaraciones de Carvalho, que causaron suficiente eco en redes y medios nacionales, Néstor Morales lo entrevistó en Blu Radio sobre los detalles de su consumo.

“¿Qué le produce la marihuana?”, comenzó diciendo el periodista. A lo que el representante respondió que placer y calma. De igual manera, aprovechó para aclarar que hay diferentes tipos de cannabis que pueden causar diversas reacciones en el cuerpo. “Es como cuando usted prefiere tomar aguardiente o whisky”, dijo.

Recordemos que el representante ya había comparado el consumo de cannabis con el del alcohol al señalar que una persona que beba de vez en cuando no es considerada como alcohólica.

“No significa que fume todos los días y a todas horas, y que sin eso no pueda vivir. Hay semanas enteras que no fumo. Es como el alcohol, el que se toma un aguardiente no es alcohólico. Hay que regular para garantizar calidad, quitar el negocio de las mafias y darle a los adultos la información y libertad de elegir”, puntualizó.

Más adelante, Morales lanzó la pregunta: “¿Usted tiene jíbaro?”, interrogante que no fue tomada de mala manera por Carvalho, quien en tono calmado respondió que cuenta con su propio cultivo para el consumo personal.