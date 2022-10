Famosos promueven regularización del consumo de la marihuana y encienden las redes

En las últimas horas se conoció un video en el que cerca de 15 famosos aparecen y explican porqué es importante la regularización del consumo de marihuana. La aparición de varios famosos ha generado múltiples reacciones.

Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, publicó en su cuenta de Twitter el video en el que aparecen famosos como Paola Turbay, Manolo Cardona, Juanes, Alejandro Riaño y Carlos Vives, entre otros.

En el video titulado #HoradeRegular los famosos aparecen explicando medidas y productos que fueron legales e ilegales a lo largo de la historia. Leyes que existieron y que con el tiempo cambiaron.

“La regulación del cannabis de uso adulto también tiene que ser diferente, porque necesitamos un enfoque en la reducción de daños”, dijo Claudia Bahamon, presentadora de televisión.

La actriz Carolina Guerra dijo: “Necesitamos un enfoque de prevención y no de prohibición. Una política respetuosa de las libertades y que genere oportunidades económicas”.

Luego, Alejandro Riaño afirmó que: “Está demostrado que la prohibición genera más violencia que la que previene y que el cannabis es menos dañino que el alcohol y el tabaco, y estas dos son legales”.

Las reacciones al video de los famosos pidieron regularización de la marihuana

Las reacciones no se han hecho esperar y los usuarios de internet han dejado sus opiniones respecto al mensaje que transmiten en esta iniciativa.

“El cannabis puede estar relacionado con los accidentes cerebrovasculares y los trastornos del ritmo cardíaco en los jóvenes | American Heart Association”, “La otra gran falacia es decir que la regulación “Va a reducir el mercado ilegal y prevenir la venta a niños”. Pfft. ¿Estos enmarihuanados no saben que hoy por hoy cualquier menor de edad puede comprar alcohol y tabaco, si quieren?”, “Muchas falacias y muchísimo dinero para financiarlas en este comercial, pero lo más descarado es decir que la marihuana es “menos dañina que el alcohol y el tabaco”. Obvio! Precisamente porque no es tan accesible, no se consume tanto e impacta menos”.

“Sí es #horaDeRegular el cannabis, pero el otro reto que se abre es la integración en el proceso a cultivadores tradicionales y a sus territorios, porque con las licencias y por tanto con el mercado, se están quedado grandes empresas canadienses y australianas”, “No la consumo y estoy totalmente de acuerdo. Tampoco consumo licor o cigarrillo. Quienes quieran consumirlos, siendo adultos, que lo hagan. Tengo 70 años y en mi larga vida, se que la prohibición solo beneficia a los dueños del “negocio”” y “Estoy de acuerdo con la legalización y que haya una regulación, pero se debe enfatizar en que la marihuana produce muchas alteraciones del cerebro y con consecuencias funestas. Lo sé con conocimiento de causa. No se debe normalizar”.