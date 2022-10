“Yo no confesé nada, usar marihuana no es un pecado”: Carvalho contra medios de comunicación

El representante Daniel Carvalho encendió el debate sobre el cannabis de uso adulto en el Congreso de la República con la intervención en la que habló sobre el consumo de marihuana. Pese a que su intervención tuvo un gran alcance en redes sociales, el congresista sí dejó una claridad tras el debate.

El debate en la Cámara de Representantes sobre el proyecto de ley que busca la regulación de esta sustancia. Su ponente, el representante Juan Carlos Losada planteó el debate que actualmente está siendo discutido en el Congreso y que se enfrentó a su segundo debate para seguir siendo discutido.

Y es que en medio de una de sus intervenciones, el representante Carvalho señaló que lleva 25 años consumiendo marihuana y eso no le ha impedido ser profesional y llegar a dicha instancia. “A mí el consumo de marihuana no me ha hecho daño. No me ha llevado a problemas con la ley. ¿Saben que me ha hecho daño? La estigmatización de personas que piensan que por tener el pelo así (con rastas) o por fumar marihuana, soy un peligro para la sociedad. Cuándo no lo soy”, fueron parte de sus palabras en la intervención.

Tuvo gran resonancia su intervención y por ello también brindó claridades, dentro de las que se despachó contra medios de comunicación por decir que él “confesó” que fumaba marihuana. El congresista expresa que lo dijo para romper estigmas y no con el ánimo de un pecador que se confiesa. “Algunos medios titulan “congresista confesó que fuma marihuana”. Yo no confesé nada, la confesión se asocia a pecados y a delitos; usar marihuana no es ninguna de las dos. Yo conté que fumo marihuana porque mi testimonio es valioso para romper estigmas y hacer avanzar el debate”, señaló.

De igual forma, Carvalho expresó que el representante Hernán Cadavid, a quién le estaba respondiendo con su intervención, no lo irrespetó y que su respuesta también fue respetuosa. Además, Carvalho llamó nuevamente a bajarle a la estigmatización, expresando que es necesario dejar de catalogar al consumidor como un enfermo.

“Tenemos que superar esa idea del consumidor como un enfermo. El que se toma unos aguardientes no es alcohólico, ¿cierto? Igual pasa con el cannabis. Hay que regular para garantizar calidad, quitar negocio a las mafias y darle a los adultos la información y la libertad de elegir”, concluyó el representante.