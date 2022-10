Una nueva pista surge en el asesinato del menor Juan Esteban Alzate, de 16 años, en la estación de TransMilenio Distrito Grafiti de la ciudad de Bogotá, que tiene consternada a la ciudadanía. Los hechos se presentaron en medio de una discusión porque aparentemente Juan Esteban habría pisado al sujeto que lo terminó asesinando a puñaladas.

En las versiones que circularon del caso señalaron que el agresor sería de nacionalidad venezolana lo que generó repudio y señalamientos xenofóbicos. Sin embargo ahora sale a luz la hipótesis de que el asesino es costeño y que se habría confundido su acento en el articulado.

“Él (el asesino) no es venezolano. Él es un costeño, y es de Montería”, dijo la madre en entrevista con Caracol Radio. “Él no es venezolano, él es costeño”, recalcó la madre, y quien afirmó que el investigar del caso le habría entregado esta pesquisa.

“Es costeño, no venezolano”: Madre de joven asesinado en Transmilenio habla del asesino

Incluso el sábado la pareja de su hijo la llamó y le dijo: “¡Señora Estephany! ¡Señora Estephany!, veníamos en el Transmilenio y porque su hijo le pisó la chancla a un tipo, el tipo le pega dos puñaladas a su hijo. Ya vamos para el hospital con su hijo”.

Y añadió que “estando en el hospital, me llaman a decirme, como a los diez minutos, que lo iban a entrar a cirugía. Lamentablemente, las puñaladas fueron muy profundas. Creo que cuando mi hijo llegó al hospital, llegó sin vida”, lamentó la madre.

Además, esta madre contó que nadie ayudó a su hijo herido y que al conductor de Transmilenio no le avisaron para que cerrara el articulado y así evitar que el asesino se escapara. Y que la Policía tampoco ayudó. “A él nadie me le brindó una ayuda. Eso es una mentira. No hubo acompañamiento policial. Nada. Nadie fue capaz de hacer bulla, nadie fue capaz de decirle al conductor que cerrara el Transmilenio”, denunció la mujer.