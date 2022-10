¿Se refiere a Paloma Valencia?: Humberto de la Calle compartió palíndromo y generó expectativa

El senador Humberto de la Calle se mantiene activo en redes sociales y varias de sus interacciones se han dedicado a ser crítico con el Gobierno actual y sus últimas decisiones. Ahora publicó un palíndromo y todos lo vincularon con la senadora Paloma Valencia, ¿por qué?

Las recientes proposiciones del senador Humberto de la Calle se relacionan con la reforma política que radicó el Gobierno Nacional para acabar con las listas abiertas, volver obligatorio el voto, permitir a personas más jóvenes ser congresistas y cambiar el juego de la financiación externa al Estado de las campañas políticas.

Lea también: Las claves de la Reforma Política que radicó el Gobierno Petro en el Congreso

El senador ha radicado ya varias proposiciones para que el reforma se vuelva una iniciativa que garantice un sistema electoral eficiente e independiente que vigile. En medio de sus varias interacciones en redes sociales, en donde también celebró el acuerdo con los ganaderos para la compra de 3 millones de hectáreas para campesinos, el senador publicó un palíndromo y sorprendió a sus seguidores.

¿Qué es un palíndromo?

El palíndromo es una frase o una expresión que se lee igual de izquierda a derecha y viceversa. El palíndromo es una figura extraña en el español, pero el senador habría encontrado una que le “casa” perfecto a la senadora Paloma Valencia.

Le puede interesar: Humberto de la Calle se desplomó en plena sesión del Congreso y está siendo valorado

“Palíndromo para la paz: AMO LA PALOMA”, fue el corto trino que compartió en sus redes sociales y con el que provocó que sus seguidores interactuaran. Varios salieron a bromear con la frase del congresista.

“Automáticamente Paloma Valencia sale corriendo a cambiarse el nombre”, “Pero Paloma (Valencia) no ama la paz”, “Sí, pero no a Paloma; aunque no la odio, su actitud con Colombia no me lleva a amarla” y “Pero no la de Valencia”, fueron algunos de los comentarios que recibió el senador en su cuenta de Twitter.