“Ya compraron electrodomésticos que necesitaban”: critican cambio sobre días sin IVA

El Gobierno Nacional decidió finalmente que en su reforma tributaria no incluirá los días sin IVA para el próximo año, como lo había anunciado la semana pasada, luego de también haber desistido de implementar estas jornadas de comercio en el país en un principio.

La cambiante decisión ha generado malestar en la sociedad en general y varias figuras se han pronunciado sobre esto relacionándolo con el reciente escándalo de sobrecostos que se revelaron en un contra del Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE).

Este miércoles se presentó la ponencia preliminar del texto final de la reforma tributaria, que se someterá a discusión y que buscaría ser aprobada este mismo jueves, petición del Gobierno Nacional que también ha sido altamente criticada.

A pesar de que había vuelto la idea transformada, de hacer días sin IVA con productos exclusivamente nacionales, el Gobierno finalmente se echó para atrás y no incluyó este artículo. El cambio constante de opinión se tomó las redes sociales y así reaccionaron diferentes personalidades.

Critican a Gobierno Nacional tras echar para atrás nuevamente días sin IVA

“Pequeñas contradicciones: -No hay día sin IVA. -Presidente hay que ayudar a la Industria Nacional. - Habrá día sin IVA. -Doctor Lizcano ya compramos el televisor de 85′ no alcanzamos al día sin IVA porque el mundial es en 50 días. -A bueno , pues entonces no habrá día sin IVA”, fueron las declaraciones del director de La Movida, Manuel Salazar.

De igual forma, el abogado especialista en derecho público, Daniel Briceño también expuso la situación trayendo a colación los sobrecostos en indumentaria para amoblar la casa presidencial y vicepresidencial de la actual administración, que se posesionó el pasado 7 de agosto. ”Que mandan a decir que ya no habrá día sin IVA porque la Presidencia y la Vicepresidencia ya compraron los electrodomésticos que necesitaban”

“¿Al fin que? Día sin IVA no, después que Sí y ahora que No. las decisiones del gobierno pasaron de ser técnicas para ser emocionales. ¿Esto es vivir sabroso?”, también fue el comentario de Diana Diago, la “concejal de Uribe”, como ella misma se autodenomina, del partido Centro Democrático.

