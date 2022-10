“Yo sí vengo de ‘los nadies’ y no me victimicé”: Polo Polo contó que fue domiciliario

El representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, ha generado polémica desde el primer día de su llegada al Congreso de la República, pues ha sido demandado ya en varias ocasiones por no representar a la comunidad negra y por presuntamente estar inhabilitado para ejercer este cargo. El joven contó en una reciente entrevista lo que hacía antes de ser congresista.

El político llegó al legislativo luego de un concepto del CNE que finalmente determinó que la curul le pertenecía, luego de enfrentarse en elecciones con Lina Martínez, la heredera del exparamilitar Juan Carlos Martínez.

En medio de su representación en este órgano, el joven ya ha dado diversas declaraciones, pero solo hasta ahora reveló en qué trabajó antes de hacer parte del Congreso. En una entrevista para Semana contó que ve mucho potencial en la comunidad negra, pero que es necesario dejar de victimizarse.

“Yo hice lo que hace cualquier joven colombiano de las clases populares, porque yo sí vengo de los ‘nadies‘ y yo no me victimicé. Yo no dije ‘ay es que soy negro, como sale Francia Márquez, ay es que soy una víctima, es que me discriminan‘”, comenzó hablando sobre el tema.

Antes, confesó que ejerció en trabajos de “clase popular”, que vendió pinturas en Homecenter, vendió planes de celular en Tigo, en Une, vendió zapatos en Puma, trabajó de mesero en el centro de Cartagena. Adicionalmente, compartió varias fotos, dentro de las que sale trabajando como domiciliario en Domicilios.com, dentro de varias de las otras que había mencionado.

Las declaraciones se dan en medio de la discusión que se desató en el país por cuenta de las declaraciones racistas de la señora Luz Fabiola Rubiano, en las que dijo que los negros solo roban y matan, pero no estudian. El representante comentó que eso no le afecta y que quien se victimice, denuncie o se eche a llorar por eso, tiene una personalidad débil.

“A mí no me afecta eso. Yo sé lo que soy, pa’ dónde voy y cuál es mi proyecto. A mí me criaron con autoestima, sin victimismo y echao’ pa’ lante”, también contó en medio de sus anecdóticas declaraciones.

Parte de sus señalamientos también se dirigieron a la vicepresidenta Francia Márquez, de la cual sugirió que es débil porque denuncia y demanda por este tipo de actuaciones. Dijo que la vicepresidenta habla de ‘los nadies’ y en el Gobierno la tiene como eso. “Ni para sus funciones la llaman. Se pone a llorar porque tiene una personalidad débil, porque tiene baja autoestima, ese es el que se pone a llorar y sufrir”, agregó a sus declaraciones.