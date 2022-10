“Llora porque es débil”: Polo Polo sobre Francia Márquez por racismo

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo ha llegado al Congreso de la República luego de unas polémicas elecciones legislativas. Tras un recurso legal que impuso, el Consejo Nacional Electoral le reconoció la curul que se disputaba con Lina Martínez, hija del exparamilitar Juan Carlos Martínez. Ahora, el político habló de dónde viene y se fue contra la vicepresidenta.

En una nueva entrevista el político se sinceró y habló del racismo y de lo que hizo para lograr estudiar y sacar su carrera, que finalmente le permitió llegar el Congreso de la República. Sus declaraciones se dieron en el marco de las declaraciones racistas de las que fue víctima la comunidad negra y la vicepresidenta Francia Márquez.

El pasado 26 de septiembre, cuando se llevó a cabo la Gran Marcha Nacional, una señora, Luz Fabiola Rubiano, se hizo viral en redes sociales diciendo que los negros no estudian y solo roban y matan. Por esto, a la mujer le abrieron una investigación y será procesada por los delitos de actos de racismo y hostigamiento agravado.

Sin embargo, el representante Miguel Polo Polo, directamente implicado en estas declaraciones por ser parte de la comunidad negra del país, no se pronunció en contra de esto. Ahora salió en la nueva entrevista para Semana en la que declara que no se victimiza ni se echa a llorar por este tipo de actos, además de comentar que quien llora por esto, denuncia o demanda es débil.

Incluso, el político declaró que la vicepresidenta sería débil y que por eso se pone a “llorar” por este tipo de actos. “Yo soy creo que el joven en Colombia que más bullying le han hecho, por todos los aspectos, no solo por el color de piel. ¿Y yo me he puesto a llorar, a demandar, a denunciar, a chillar? Aquí estoy, en la Cámara de Representantes, representando a los negros y vengo de abajo”.

El representante dijo que la vicepresidenta habla de ‘los nadies’ y en el Gobierno la tiene como eso. “Ni para sus funciones la llaman. Se pone a llorar porque tiene una personalidad débil, porque tiene baja autoestima, ese es el que se pone a llorar y sufrir”, agregó a sus declaraciones.

Dentro de varias cosas, el político también acotó que viene de abajo y que de hecho ejerció varios trabajos para poder luego estudiar y llegar al órgano legislativo.