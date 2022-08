“Yo me represento a mí y hablo por mí en este recinto”: Miguel Polo Polo

Un video que ya es viral en TikTok muestra una declaración del representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, en la que afirma que se representa a él mismo, palabras que generaron duda y molestia a más de uno en esta red social. Aunque pudo ser un lapsus, la frase dejó varias dudas.

En el video, Polo Polo, reconocido por sus mensajes en Twitter y por su apoyo al Centro Democrático, estaba criticando a los congresistas que estaban ausentes en el recinto.

Al parecer, el Congreso aún se encontraba debatiendo a altas horas de la noche, pero varios representantes de las bancadas de Gobierno no estaban.

“Hablando hoy a las 9 de la noche, casi 10, no es excusa para justificar la ausencia de sus bancadas”, dijo el joven congresista. Luego, pidió que no lo incluyeran en la lista de la bancada del Centro Democrático porque él no hace parte de ese partido.

Y agregó: ”Yo soy solo, soy independiente, soy comunidad afro. yo me represento a mí y hablo por mí en este recinto”.

Estas últimas palabras fueron las que resonaron entre los usuarios de TikTok, quienes no dudaron en criticarlo. “Cómo piensa él que funciona la democracia? O sea lo eligieron para hablar por él mismo y por los derechos de él solamente? Y la gente que lo eligió?”, se lee en uno de los comentarios.

Otro, por ejemplo, respondió: “Al menos reconoce que sólo se representa a él sólo. La pregunta es quien lo eligió?”.

Pese a estas críticas, otros también resaltaron que la denuncia que el joven congresista hizo es importante, ya que se sigue presentando un alto ausentismo en el Congreso, mientras siguen ganando más de 30 millones de pesos de salario mensual.