¿Fantasmas en hotel?: Con comunicado desmienten que hay espíritus en su sede

¿Fantasmas en un hotel? Es la pregunta que ahora se hacen muchos barranquilleros ante el sorpresivo comunicado que envió el Hotel del Prado en Barranquilla para salir a desmentir que hay espíritus en su sede. Todo comenzó en septiembre de este año con la celebración del mes del patrimonio cuando el investigador Johnny Insignares, en una visita al hotel, compartió en sus historias de Instagram que a la una de la madrugada se siente la presencia de un fantasma en el baño del antiguo lugar. Este bello y emblemático hotel fue abierto en 1930.

“Hacemos un llamado al señor en mención, solicitándole que por favor se abstenga de hacer publicaciones utilizando el nombre comercial y marca registrada hotel El Prado y, en lo sucesivo a este comunicado, se abstenga de realizar ningún tipo de fotografía o video en nuestras instalaciones con el fin de hacer vírales episodios alejados de la realidad que pueden llegar a ser solo producto de su imaginación”, se lee en el comunicado del hotel.

Asimismo, el hotel aclaró que en sus instalaciones no existen fantasmas y que las imágenes compartidas por el ‘Mono’ Insignares son “engañosas”.

Y agregaron que “cabe aclarar que no existen fantasmas, y que asegurarlo con el único propósito de generar pánico o terror por medio de publicaciones engañosas, podría acarrearle serias consecuencias jurídicas”, concluyó la misiva.

El Hotel El Prado de Barranquilla saca un comunicado aclarando que no tiene fantasmas.



Es exactamente lo que haría un hotel con fantasmas. pic.twitter.com/hEMBPfMqZH — Juan Manuel Rey (@jmrey11) September 28, 2022

Lo cierto es que Insignares se ha destacado desde hace más de quince años en preservar la memoria histórica de la ciudad realizando recorridos y exaltando las tradiciones de Barranquilla con su marca Todo Mono. Este mes de octubre publicará su primer libro titulado ‘Fantasmas del Prado’, dedicado al histórico barrio residencial de Barranquilla, que comenzó a construirse en la década de los años veinte, por lo que carga con una tradición histórica y a la vez paranormal que es del dominio público.

De igual forma, como en toda construcción antigua, como el Hotel del Prado, algunos huéspedes han señalado en diversas ocasiones sentir presencias en el lugar. No obstante, hasta el momento no se han presentado fotografías o videos que prueben estas afirmaciones. Sin embargo, hasta ahora el hotel fue que se decidió a pronunciarse y compartir un comunicado al respecto que alborotó más el misterio en el lugar.

Por su parte, Insignares compartió en un video y un comunicado con su opinión sobre las palabras del hotel.

Comunicado completo del investigador Johnny Insignares en respuesta a los fantasmas en el Hotel El Prado

“Desde el 3 de septiembre de 2021, luego de un altercado en donde una persona me agredió físicamente en las instalaciones del @hotelelpradobarranquilla , causándome lesiones personales, me había prometido no volver a este lugar; toda vez que el personal del hotel no hizo, ni mostró ningún interés en actuar de manera diligente ante esta situación, alegando que la persona era huésped del hotel y que ellos no iban a retirarlo ni llamar a la policía. Sin embargo, el pasado sábado 24 de septiembre en ocasión a la celebración del matrimonio de una amiga de mi pareja, decidí nuevamente volver a sus instalaciones. En medio de la noche y llevado por la emoción de estar en el lugar, hice una historia en mi cuenta de Instagram caminando por sus pasillos, en donde textualmente dije:

“Es la 1 de la mañana y es el momento de buscar fantasmas aquí en el Hotel El Prado, vamos al baño… que queda como en un sótano Y DICEN que pues a esta hora y que aparecen las vainas aquí, obviamente estoy cagado. Qué tal que algo salga corriendo por ahí” (señalé un pasillo).

Al parecer esta historia generó molestias en los directivos del Hotel, situación que no se me fue notificada de manera personal, sino que se tradujo en la publicación de un comunicado de prensa en su cuenta de Instagram, en donde me acusan de afectar el buen nombre y prestigio del hotel, además de que según ellos lo hacía con el único propósito de generar pánico o terror por medio de publicaciones engañosas.

Cabe resaltar, que cómo es ampliamente conocido y público, mi propósito con el tema paranormal es conectar mediante la recolección de testimonios y relevancia de la memoria urbana, los sucesos del barrio con la historia de este como de la ciudad; para así generar una interacción, dinámica, interesante y didáctica del ciudadano con su ciudad, que refuerce el sentido de pertenencia, el arraigo, preservación, conservación y realce del patrimonio, la cultura, la historia y la memoria.

Siempre he dicho qué hay muchas maneras de conocer la ciudad, algunos lo hacen desde lo gastronómico, la música o la arquitectura. Desde mi parte, ya habiendo tenido la oportunidad de hacerlo de esas formas mencionadas anteriormente, en algún momento decidí hacerlo desde un tema que también me apasiona (Lo Paranormal). En mi labor de investigación que desde mi profesión como comunicador social y periodista he llevado a cabo ya hace varios años, he encontrado historias fascinantes que he plasmado en mi primer libro denominado “Fantasmas De El Prado”, que ya está en preventa. En este, cabe resaltar que no se narra ninguna historia referente al Hotel, sin embargo, dentro de mi acervo, existen testimonios que bien podrían darme material para la publicación de un ejemplar solo acerca de este.

Mi pasión por la ciudad y todo lo que hace parte de ella, se traduce en una carrera de más de 15 años en donde he trabajado de diferentes maneras para mostrar de forma creativa la riqueza cultural e histórica que poseemos, para así generar interacción, arraigo, conocimiento y amor en las personas que la habitan y la visitan”.