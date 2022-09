“Muestra del proceder de la ultraderecha colombiana. Convertir una idea simpática en un momento difícil”: Santiago Rivas

El reconocido periodista Santiago Rivas se pronunció luego de la llegada del senador Alirio Barrera del Centro Democrático a caballo al Congreso. Barrera indicó que aprovechó que Roy Barreras, presidente del Congreso, anunció que desde esta semana los senadores podían llegar acompañados de sus mascotas, porque ahora el legislativo sería PetFriendly. Entonces, decidió llegar con Pasaporte, su caballo blanco, porque es su mascota.

Ante el hecho, que fue muy criticado por diferentes sectores, el periodista se pronunció a través de sus redes sociales, señalando el actuar de la “ultraderecha”.

Puede leer: ¿Para una postal? Senador Alirio Barrera llegó con un caballo al Congreso

“Muestra del proceder de la ultraderecha colombiana. Convertir una idea (buena o mala) que buscaba simplemente ser simpática en un momento difícil, sobre todo para el caballo, en nombre de simplemente tirarse todo y no del mensaje. Más obstruir que hacer, más mentir que rebatir”, escribió en su cuenta de Twitter.

La petición de Alirio Barrera al llegar a caballo al Senado

“Queremos pedirle a presidente que nos ayude a mostrar que somos una región diferente. Los campesinos del país, que son casi 15 millones, que hoy en su mayoría utilizan un caballito, un burro, una mula, para transportar sus alimentos, para trabajar. Hoy quieren prohibir cualquier actividad que requiera para su desarrollo y no es justo, porque esto es (señala el caballo) el transporte de muchas familias”, dijo el senador.

Lea también: “Esto es un folclor ridículo”: así reaccionaron ante el senador que llegó a caballo al Congreso

Sin embargo, la llegada del senador a caballo no fue muy bien recibida por otros senadores. Tal y como sucedió con Angélica Lozano.

“Esto es un folclor ridículo. En este Congreso no hay una guardería para los hijos de empleadas. Las señoras del servicio llegan a trabajar a las 6 de la mañana y no tienen en dónde cuidar a sus hijos. Entonces, aquí los congresistas para sacar pantalla trayendo animales. ¡Esto es ridículo! Esto no es serio. Esto es una falta de criterio”, le dijo Lozano al senador cuando ingresaba.