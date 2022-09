“El Senado de la República será un espacio PetFriendly”: Roy Barreras con Covid en las piernas

Este martes, 20 de septiembre, el senador Roy Barreras, presidente del Congreso de la República anunció que los senadores podrán llevar a sus mascotas al recinto y trabajar con ellos durante las jornadas. Dijo que a partir de la próxima semana tendrán espacio las mascotas en el Senado.

En medio de una intervención en el orden del día, Roy Barreras inició la sesión con un perrito en sus piernas y cuando tuvo el uso de la palabra lo presentó e hizo el anuncio.

“Este amigo mío que se llama Covid, es un perrito que recogimos el primer día de la pandemia en la Plaza de Bolívar muy maltratado y ahora es nuestro mejor compañero”, dijo Barreras.

El senador dijo que “a partir de la próxima semana el Congreso de Colombia será, uso el anglicismo PetFriendly, amigo de los animales, así que los señores senadores y senadoras podrán traer sus mascotas”.

Barreras aseguró que al dirección administrativa ya ha hecho lo necesario para tener las condiciones necesarias de aseo y de vacunas para que los animales estén en el recinto.

“Como ocurre en casi todos los aeropuertos del primer mundo y en los centros comerciales, en este Congreso, amiguitos como Covid, seres sintientes, tendrán espacio a partir de la próxima semana”, puntualizó.

Les presento a Covid, lo adoptamos durante pandemia y hoy me acompañó en la plenaria para anunciar que por primera vez en su historia, el Senado de la República será un espacio PetFriendly. El respeto por la vida, de todos los seres sintientes debe ser un compromiso nacional. pic.twitter.com/393XGjXlx5 — Roy Barreras (@RoyBarreras) September 20, 2022

Las reacciones la decisión de convertir el Congreso en PetFriendly

Usuarios de las redes sociales se pronunciaron ante el anuncio, algunos a favor y otros en contra.

“Muy bonito y todo, pero pues llevarse al perrito para que este encerrado y estresado todo un día en el congreso , no es que sea muy buena idea”, “Lo felicito senador los animales son los seres más bellos y transparentes Covid será un hermoso asistente al Senado”, “Senador lo de PetFriendly no es nuevo en el Senado. Llevamos décadas viendo cómo legislan todo tipo de animales descontrolados y hambrientos de poder” y “Que no solo sea permitir el ingreso a seres sintientes. Esperamos que el congreso legisle para protegerlos!”