“Esto es un folclor ridículo”: así reaccionaron ante el senador que llegó a caballo al Congreso

Fue el senador Alirio Barrera el que decidió llevar a su caballo ‘Pasaporte’ al Congreso de la República aprovechando que ahora es un espacio ‘pet-friendly’. Y aunque él dice que esto lo hizo para que Colombia sepa que hay un país diferente, hay una ola de críticas porque muchos aseguran que se está burlando de la norma que creó el presidente del Senado, Roy Barreras.

En redes sociales aseguraron que este gesto le podría garantizar al senador uribista “algo de exposición”, pero más bien “poco de reputación”.

Por ejemplo, una de las que criticó que llegara al Capitolio con un caballo fue la senadora Angélica Lozano, quien calificó este acto de “ridículo”.

“Esto es un folclor ridículo. En este Congreso no hay una guardería para los hijos de empleadas. Las señoras del servicio llegan a trabajar a las 6 de la mañana y no tienen en dónde cuidar a sus hijos. Entonces, aquí los congresistas para sacar pantalla trayendo animales. ¡Esto es ridículo! Esto no es serio. Esto es una falta de criterio”, le dijo Lozano al senador cuando ingresaba.

"Ridículo" y "babosada". Senadora @AngelicaLozanoC, muy molesta, criticó a su colega @JAlirioBarreraR por llevar su caballo como mascota al Congreso.



"(Aquí) no hay una guardería para los hijos de las empleadas (...) eso es ridículo, eso no es serio", dijo.

Reporte @DanielJerezP pic.twitter.com/eDWV95qbVp — Mao Socarrás (Ibarra) (@IbarraSocarras) September 27, 2022

Otro que criticó al senador fue el periodista y presentador Santiago Rivas, quien a través de Twitter dijo:

“Muestra del proceder de la ultraderecha colombiana. Convertir una idea (buena o mala) que buscaba simplemente ser simpática en un momento difícil, sobre todo para el caballo, en nombre de simplemente tirarse todo y no del mensaje. Más obstruir que hacer, más mentir que rebatir”.

Y continuó explicando su punto de vista: “De nuevo, el que queda jodido es el caballo, que no puede entrar y, de poder, no tiene por dónde andar tranquilo. De paso, es un peligro para quienes estén ahí, cosa que no pasa con perros (bien educados). Es más difícil controlar a un caballo nervioso que a un perro”.

Según Rivas, “si la idea de Roy (Barreras) es buena o mala, no me parece que importe”, porque finalmente, “el acto de este señor (Alirio Barrera) no es contra la medida, es simplemente ver cómo se montan en la visibilidad que tuvo, para imponer sus modos y su discurso a la brava”.