¿Para una postal? Senador Alirio Barrera llegó con un caballo al Congreso

El pasado martes, 20 de septiembre, el senador Roy Barreras, presidente del Congreso de la República anunció que los senadores podrán llevar a sus mascotas al recinto y trabajar con ellos durante las jornadas. El anuncio se lo tomó muy en serio el senador y excandidato a la presidencia Alirio Barrera, quien llegó este martes, 27 de septiembre, al Congreso con su caballo llamado Pasaporte.

La llegada al congreso de Alirio Barrera con su mascota, un caballo blanco, a las instalaciones del Congreso tomó a todos por sorpresa.

Ante el cuestionamiento de los periodistas en el ingreso al recinto, Alirio Barrera dijo que llegó en su caballo porque “el señor presidente del Senado manifestó que podíamos traer las mascotas los senadores. Unos tienen gatos, perros otros tienen otras cositas. Yo tengo caballito, que es mi mascota y es en el coleo, trabajo, salgo a cabalgatas y hago todo en él. Entonces, yo no iba a desaprovechar ese papayaso”.

Luego agregó que agradecía la decisión del presidente del Senado de permitir que los senadores llegaran acompañados de sus mascotas al Senado.

La petición de Alirio Barrera al llegar a caballo al Senado

“Queremos pedirle a presidente que nos ayude a mostrar que somos una región diferente. Los campesinos del país, que son casi 15 millones, que hoy en su mayoría utilizan un caballito, un burro, una mula, para transportar sus alimentos, para trabajar. Hoy quieren prohibir cualquier actividad que requiera para su desarrollo y no es justo, porque esto es (señala el caballo) el transporte de muchas familias”, dijo el senador.

Sin embargo, la llegada del senador a caballo no fue muy bien recibida por otros senadores. Tal y como sucedió con Angélica Lozano.

“Esto es un folclor ridículo. En este Congreso no hay una guardería para los hijos de empleadas. Las señoras del servicio llegan a trabajar a las 6 de la mañana y no tienen en dónde cuidar a sus hijos. Entonces, aquí los congresistas para sacar pantalla trayendo animales. ¡Esto es ridículo! Esto no es serio. Esto es una falta de criterio”, le dijo Lozano al senador cuando ingresaba.