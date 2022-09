La suplica de esposo de mujer colombiana que se quitó la vida en Nueva York

Leydy Paola Martínez Villalobos, es el nombre de la mujer colombiana que lamentablemente decidió quitarse la vida al interior de un albergue en Queens, de la ciudad de Nueva York. Ahora, su esposo habló sobre lo que sucedió y también envió una suplica a las autoridades estadounidenses.

Ya contaban tres intentos desde que John Bernal, su esposo, había tratado de entrar a Estados Unidos y cada fracaso aumentó la desesperación de la mujer, que finalmente decidió quitarse la vida en el lugar en donde se estaba hospedando junto con sus hijos, a la espera de que su esposo llegara.

“No sé qué pasó. La verdad no sé qué pasó”, fueron las palabras que utilizó Bernal para expresar que quedó atónito con la decisión que tomó su esposa, pues nunca pensó que pudiese hacerlo. La última vez que habló con Leydy habría sido el pasado 18 de septiembre y lo hizo explicándole que tenía que tener paciencia hasta que él llegara, pero parece que no pudo aguantar su ausencia.

“Ella estaba desesperada porque yo no había podido llegar allá […] Lo intenté tres veces, y no pude ir. Nunca me quisieron escuchar. Quise estar al lado de ella”, agregó sobre el lamentable hecho el hombre.

El hombre también contó que a su llegada al país inmigración los separó y que no volvió a saber de su esposa, solo hasta que, después de ocho días detenido, logró regresar a Colombia y comunicarse con ellos. En medio de la llamada de reencuentro, la mujer le comentó que se encontraban en Nueva York.

Tras el trágico hecho, Bernal solicita casi suplicando a las autoridades estadounidenses que por favor dejen que sus hijos puedan regresar a Colombia, además de que le permitan repatriar el cuerpo de su esposa. “Yo la verdad no la quiero dejar tampoco a ella allá y quiero traer, por favor, a mis hijos lo más pronto, que es lo que más quiero y lo que más necesitan ellos en este momento”, concluyó el hombre.