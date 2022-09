¿4 millones por un pollo y una sombrilla? Otra millonaria estafa a turista en Playa Blanca

Un nuevo caso de cobros exageradamente elevados a turistas en Colombia se conoció en las últimas horas. Se trata de Ciao Lazzaretto Mónaco, un joven brasileño de 27 años que tuvo que pagar una millonaria suma en Playa Blanca, en la isla de Barú.

Según le relató el joven al diario El Universal, luego de un malentendido que hubo con la empresa de turismo y de no poder conseguir transporte para conocer el Aviario Nacional y Playa Blanca, decidió aventurarse por su propia cuenta.

“Tomé una buseta cerca del Castillo San Felipe hasta Pasacaballos y, desde allá, tomé un mototaxi hasta el Aviario”; explico.

Sin embargo, la experiencia no fue la que esperaba pues, durante un pequeño show que montaron en el Aviario para distraerlo, Lazzaretto fue víctima de robo.

“No me di cuenta hasta que llegué a un sitio en la playa, porque la maleta estaba abierta y no estaba mi teléfono”, contó.

Tuvo que pagar 4 millones tras ser amenazado en Playa Blanca

Al darse cuenta del robo, el joven intentó pedir ayuda, sin contar que la situación estaba a punto de empeorar. Un grupo de personas se le acercaron y le dijeron que efectivamente le iban a ayudar, pues “conocían a todos y sentían mucho que estuviera pasando por eso”.

Como parte de su falsa hospitalidad, le dieron agua y un plato con pollo y patacones, y además, también lo ubicaron debajo de una sombrilla.

“Al principio, dijeron que me iban a ayudar, que podía quedarme con ellos tranquilo. Me estaban cobrando solo $60.000 por el plato, la sombrilla, el agua y la tasa del pago con tarjeta de crédito”, dijo.

El problema fue que cuando intentó pagar, se dio cuenta que el datafono estaba alterado y que el monto que decía era de $1.200.000 en lugar de $60.000.

“Supe que estaban intentando robarme. Les pedí confirmar bien el monto y me rehusé a pagar en esa máquina (…) Cuando me negué, cambiaron el tono y me empezaron a amenazar con agredirme: ‘Si no pagas no sales de esta playa’”, añadió.

Finalmente, Lazzaretto no pudo librarse de la situación y luego de cinco largas horas de nerviosismo y mucha impotencia, resultó pagando $4.600.000.

“Hice el pago tres veces porque dijeron que los dos primeros no habían sido procesados por mala señal. Yo cuestioné, les dije que me gustaría ver el histórico, pero ellos me amenazaron”, finalizó.