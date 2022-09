Tutela confirmó que el expresidente Duque no se graduó del colegio Rochester

El medio Vorágine.co dio a conocer una investigación que arrojó que el expresidente Iván Duque no se graduó del prestigioso Colegio Rochester sino que validó el bachillerato en el Winston Salem, que hoy se llama Thomas Jefferson.

Para corroborar esta información, el medio Vorágine le envío un derecho de petición al colegio el pasado 6 de abril, pero la rectora no lo quiso responder alegando que la información tenía reserva.

Por lo tanto, el medio acudió a una acción de tutela, que perdió en primera instancia en julio de este año, en el juzgado 37 civil de Bogotá. El fallo fue impugnado por el medio en segunda instancia en el juzgado 50 civil de Bogotá, que anuló la decisión del anterior juzgado, porque no había vinculado a la acción de tutela a Iván Duque.

Los juzgados anteriores decían que se violaba la privacidad del expresidente Iván Duque. Incluso el exmandatario se negó a responder las preguntas sobre su colegio planteadas por el medio de comunicación.

Cabe, recordar que el expresidente Duque siempre en sus discursos se mostró orgulloso de su colegio y afirmó que en el Rochester preparaban a sus estudiantes como seres integrales, creativos con intereses en la ciencia y el humanismo.

Sin embargo, Vorágine detalla que a través de varias maniobras el colegio no quería entregar la información solicitada e incluso advirtió que el fallo del tribunal en segunda instancia era “injusto”.

El colegio respondió el derecho de petición, no sin antes, impugnar la sentencia que no se había cumplido en segunda instancia.

La respuesta fue la siguiente. “El señor Iván Duque Márquez no se graduó del Colegio Rochester. Estudió de sexto hasta once grado”.

Una de las preguntas de Vorágine fue si no se graduó ¿Por qué no terminó el bachillerato en el colegio? A lo que el colegio añadió que “el estudiante mencionado se retiró del colegio por motivos personales, no fue expulsado”.

Hasta el momento, el expresidente no se ha referido sobre el caso y el por qué se retiró del colegio antes de graduarse.