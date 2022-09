“A falta de Gobierno”: tremenda caravana de ganaderos contra invasores de tierras

Frente a la ocupación de tierras por parte de comunidades indígenas y campesinas, los ganaderos del departamento de Magdalena se encuentran organizando acciones que han denominado como protectoras de la tierra. En redes sociales difundieron videos de grupos de ganaderos en donde se puede observar una tremenda caravana organizada para enfrentar a las personas que estarían invadiendo terrenos.

Los videos muestran una agrupación de ganaderos con camionetas y motos que se abren paso en caravana por zona rural del departamento. Recordemos que según el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, ya son 18 departamentos en donde se estarían invadiendo tierras. “Se pensaba que solo sucederían en el departamento del Cauca y es un delito que ya abarca 18 departamentos. Los esfuerzos deberán reorientarse para contrarrestar esta actividad ilegal”, señaló para RCN Radio el dirigente gremial.

Quienes han ocupado las tierras aseguran que son habitantes ancestrales de estos territorios, en algunos casos, y se han aferrado a la promesa del presidente Gustavo Petro, que habló de una “democratización de la tierra” durante su campaña a la Presidencia. Los casos más graves de invasión de tierras en el país se han presentado en Cauca, Valle del Cauca y Cesar.

Sin embargo, en el Magdalena se presentó esta última organización de ganaderos que declaran no dejarse quitar las tierras bajo su propiedad. Los videos se han hecho virales en redes sociales con la cantidad de personas que estarían preparándose para “enfrentar” a estas personas que invaden tierras.

Y es que recordemos que una nueva polémica se ha desatado en las redes sociales luego de la popularización de un video con declaraciones de José Félix Lafaurie en el que propone un “grupo de reacción solidaria inmediata” con ganaderos para la protección de la propiedad. Sus palabras han revivido la discusión de la autoprotección, por el antecedente de las famosas ‘Convivir’, que habrían sido creadas por el expresidente César Gaviria, y que habrían facilitado la expansión del paramilitarismo en Colombia.

¿Qué dice el Gobierno de la invasión de tierras?

En recientes declaraciones el presidente de Fedegán, Lafaurie; el director de la Policía Nacional, Henry Armando Sanabria; entre otras autoridades habrían llegado a acuerdos para evitar que la invasión de tierras a estos predios siga avanzando. Dentro de los compromisos se establecieron seguimientos regulares, capacitaciones en organismos de atención para ganaderos que sean víctimas de delitos.

Sobre el funcionamiento de de los mecanismos de actuación, el director de la Policía, Sanabria, señaló que se está preparando un instructivo para que se conozca plenamente el procedimiento. “Si la invasión supera las 48 horas, el tema pasa a ser tratamiento del régimen penal. En estos casos, la Policía Nacional no trataría de expulsar al invasor o a los ocupantes de la finca, sino que procedería a su respectiva captura”, dijo.

Por su parte, la ministra de Agricultura, ha brindado declaraciones en las que explica que es necesario actuar con el peso de la ley contra personas que estén invadiendo terrenos. Y es que según la funcionaria de Gobierno esta invasión que se está produciendo frenaría y retrasaría los esfuerzos de reforma agraria que ha querido hacer el Gobierno en cabeza de Gustavo Petro, la cual busca beneficiar precisamente a comunidades raizales y campesinas. “Lo que está claro es que las invasiones no pueden seguir, porque si esto sigue, hasta ahí llegó la posibilidad del Gobierno de desarrollar toda una estrategia rural que los beneficia. Los convencemos por el diálogo o si no nos toca por la fuerza, qué más podemos hacer”, fueron sus palabras en Blu Radio.

De igual forma, la funcionaria explicó que está preocupada puesto que varias organizaciones indígenas, especialmente la CRIC, han comunicado que esto no se trata de una invasión, sino de recuperación. “Esta es una mala interpretación de lo que está pasando y lo están usando de una manera que no es correcta”, dijo al respecto López, argumentando que la reforma agraria no pretende dar paso a que se pueda invadir terrenos. “Lo que se ha dicho es que, por primera vez, se hará dentro de lo que perite la Constitución y las leyes una reforma agraria. Una reforma agraria no es una autorización para invadir terrenos”, argumentó sobre este tema.

