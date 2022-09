“Defenderse no es ser paramilitar”: Juan José Lafaurie atiza debate por propuesta de su papá

El estudiante de derecho, modelo, militante del Centro Democrático e hijo de la senadora María Fernanda Cabal, Juan José Lafaurie, ha estado en el ojo público debido a sus constantes declaraciones en redes sociales. Esta semana, Lafaurie ha sido criticado por decir que ahora Colombia sí es un narco-estado y en esta nueva ocasión ha estado en el centro de la opinión pública por decir que “defenderse no es ser paramilitar”, a propósito de la reciente propuesta que aseguró estar organizando su papá para defender terrenos de ganaderos en el sur del César.

Y es que recordemos que una nueva polémica se ha desatado en las redes sociales luego de la popularización de un video con declaraciones de José Félix Lafaurie, papá de Juan José, en el que propone un “grupo de reacción solidaria inmediata” con ganaderos para la protección de la propiedad. Sus declaraciones han revivido la discusión de la autoprotección, por el antecedente de las famosas ‘Convivir’, que habrían sido creadas por el expresidente César Gaviria, y que habrían facilitado la expansión del paramilitarismo en Colombia.

La propuesta desató polémica e incluso en medios de comunicación, Lafaurie, quien es presidente de Fedegán, fue cuestionado porque su propuesta se alinea con la idea de quitar autoridad a la Fuerza Pública, para defender la propiedad privada. Sin embargo, varias voces han salido a defenderlo y por supuesto la de su hijo no podía faltar. “¡Defenderse no es ser paramilitar!”, es el corto mensaje que compartió el hombre por medio de sus redes sociales.

“¿Defender las tierras que despojaron con ejércitos paramilitares, no es ser paramilitar? ¡Vaya lógica!” y “Se supone que no cuando se trata de ustedes pero cuando se trata de la gente que sale a marchar pa defenderse de la corrupción y de un estado abusivo esos si son bandidos HIPÓCRITA”, son algunos de los comentarios que han salido a relucir con la defensa que emitió Lafaurie a favor de su padre.

“Por supuesto que no, como tampoco se puede permitir la degradación de los grupos de autodefensa y/o autoprotección, esa oscura y nefasta época de nuestra historia ya quedó escrita con sangre, y no la podemos bajo ninguna circunstancia reescribir”, también fue el análisis de otro usuario. Incluso, a este hombre el joven respondió señalando que no se puede confundir la autoprotección con la autodefensa. “Mi estimado Jaime, iniciemos por no criminalizar ni confundir la autodefensa y autoprotección, son naturales del ser humano, con el paramilitarismo. Hay que dar el debate sobre las formas, pero la conclusión es que se permita al ciudadano defenderse”, concluyó Lafaurie.

La propuesta de Lafaurie se desató en medio de un video en el que manda saludos a los ganaderos de ser del departamento del Cesar, misma grabación en la que hizo el anuncio de crear unos grupos para apoyar a los ganaderos “afectados”. “Cuídense, se vienen tiempos difíciles, vamos a organizar allá un grupo de ganaderos de reacción solidaria inmediata, para que cuando haya perturbación a la propiedad, inmediatamente todo el mundo acuda a apoyar al ganadero afectado”, fueron las polémicas declaraciones del hombre.

En redes sociales lo acusaron de estar proponiendo una nueva versión de las ‘Convivir’, organizaciones que portaban armas legales y que fueron creadas en el año 1994 por medio del Decreto 356 de ese año, por el expresidente Gaviria. Dentro su funcionamiento, varios de estos grupos armados legales fueron acusados de irregularidades y violaciones a los derechos humanos. La figura también se habría prestado para confusiones, pues también se denunció que muchas organizaciones se conformaron ilegalmente, haciéndose llamar ‘Convivir’, cuando realmente estaban conformadas por miembros de grupos paramilitares.