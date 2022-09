Les cae el peso de la ley: MinAgricultura habló sobre invasiones de terrenos

La nueva ministra de Agricultura, Cecilia López, insistió este jueves 1 de septiembre que indígenas y campesinos deben desalojar los terrenos que han sido invadidos al sur del país, advirtiendo que se actuará con la ley en caso de que las comunidades no atiendan al llamado.

La ministra se pronunció de cara a las invasiones de varios terrenos que se han gestado previos al aviso de reforma agraria que se ha hecho en el territorio nacional. Cabe mencionar que varias comunidades indígenas y campesinas han reclamado una recuperación de terrenos, por lo cual se encuentran invadiendo algunos territorios al sur del país. Por su parte, la ministra a argumentado la disposición del Gobierno Nacional de dialogar, pero también complementó que en caso de no querer ser desalojados, las comunidades deberán enfrentar la Ley.

Y es que según la funcionaria de Gobierno esta invasión que se está produciendo frenaría y retrasaría los esfuerzos de reforma agraria que ha querido hacer el Gobierno en cabeza de Gustavo Petro, que según ha argumentado, busca también beneficiar a comunidades raizales y campesinas. “Lo que está claro es que las invasiones no pueden seguir, porque si esto sigue, hasta ahí llegó la posibilidad del Gobierno de desarrollar toda una estrategia rural que los beneficia. Los convencemos por el diálogo o si no nos toca por la fuerza, qué más podemos hacer”, fueron sus palabras en Blu Radio.

Ultimátum del Gobierno a invasores

Este jueves, 1 de septiembre, cuando se vence el ultimátum que dio el Gobierno Nacional para que estas comunidades que están invadiendo desalojen, la ministra argumentó que “se aplicará la norma” en caso de que decidan no hacerlo. “El ministro de defensa e Interior, deben tomar decisiones para desalojar y si esto no pasa se aplicará la norma. En esto hemos sido muy claros”, dijo en La FM al comenzar este jueves.

De igual forma, la funcionaria explicó que se encuentra bajo preocupación puesto que varias organizaciones indígenas, especialmente la CRIC, han comunicado que esto no se trata de una invasión, sino de recuperación. “Esta es una mala interpretación de lo que está pasando y lo están usando de una manera que no es correcta”, dijo al respecto López, argumentando que la reforma agraria no pretende dar paso a que se pueda invadir terrenos. “Lo que se ha dicho es que, por primera vez, se hará dentro de lo que perite la Constitución y las leyes una reforma agraria. Una reforma agraria no es una autorización para invadir terrenos”, argumentó sobre este tema.

Por último, la funcionaria aclaró que los ganaderos deberán elegir su lo que producen sus predios puede pagar los impuestos que se impondrán o se meten sus tierras al mercado en donde sector privado o Gobierno podrán comprarlas. “Ganaderos aceptaron que pueden hacer una ganadería intensiva y sostenible en menos hectáreas. Lo que hemos dicho es que gracias al catastro multipropósito hará que la tierra tenga su valor real y eso hace que los impuestos suban”, agregó.