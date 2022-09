Edward Porras, el Ojo de la Noche, se ‘agarró' con periodista de RCN, ¿qué pasó?

El periodista Edward Porras es uno de los más queridos por los televidentes de los programas informativos a nivel nacional. El comunicador se ha vuelto tendencia en las redes sociales en varias ocasiones y la última estuvo relacionada con una confusión que hubo luego de que una imagen del pecho de una mujer apareciera en plena transmisión en vivo en su celular.

Sin embargo, el comunicador salió a explicar que era la foto de una mujer maltratada y que no fue su intención que se acercara de esta manera y se tergiversara la información en redes sociales. El periodista de la noche de Noticias Caracol volvió a ser tendencia este viernes 16 de septiembre, pues fue invitado especial en la emisora Tropicana.

En la mañana de este inicio de fin de semana, el periodista fue entrevistado e incluso imitado en el espacio radial, que se caracteriza por invitar a diferentes personajes de la vida pública en el país. A su turno, el comunicador fue cuestionado sobre su trabajo, sus anécdotas de vida y sobre su vida personal. En medio de varias anécdotas que contó, Porras recordó que en una noche se ‘agarró’ con un periodista de RCN por una historia.

El comunicador contó que trabaja duro todas las noches y que junto a sus compañeros gastan combustible y energía para encontrar diferentes historias durante la jornada nocturna. De igual forma, narró que con las historias que consigue, acude a la Policía para contrastar los hechos y contar la historia completa.

En una de sus jornada nocturnas, Porras señaló que un periodista de RCN quiso robar su historia adicionando su micrófono al comandante de turno en la Policía, por lo que él se molestó y le reclamó. “A mí me gusta trabajar solo, no trabajo con otro medios, hay otros que se unen en las noches (...) El éxito de mi trabajo es que siempre he sido independiente. En estas oportunidades otros periodistas han querido colarse, meter su micrófono”, dijo.

“A las 3 de la mañana llega el comandante y le pregunta por sus casos. Este muchacho, que era bastante joven, le pareció muy fácil meter la grabadora de él y ya tenía la nota, con lo que era mío. Entonces yo le dije: ‘Hermano, ojo. Nosotros cuatro quemamos gasolina, trabajamos toda la noche, para que usted llegue y después de dormir toda la noche me meta el micrófono en la entrevista y ya’”, contó sobre el molesto momento.

De hecho, el periodista también contó que el joven le respondió que él se cree el dueño de la noche y hubo un intercambio de palabras allí. “Después escuché en radio que yo estaba maltratando a los periodistas jóvenes”, contó para concluir la historia con una expresión de indignación.